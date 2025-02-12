Різанина у харківському ТЦК: зловмисник атакував військового

У Харкові невідомий 12 лютого напав на військовослужбовця у територіальному центрі комплектування. Нападник використав газовий балончик і завдав військовому ножове поранення, але його швидко затримали правоохоронці.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Харківський ОТЦК та СП. За даними правоохоронців, нападника оперативно затримали співробітники Нацполіції.

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Чоловік напав на військового у ТЦК Харкова

На місце події прибули додаткові екіпажі поліції та медики. Військовослужбовцю надали необхідну допомогу, його життю нічого не загрожує.

У ЗСУ наголосили, що цей злочин стався на тлі інформаційної кампанії, спрямованої на дискредитацію військових та ТЦК. Водночас командування підкреслило, що напад на військового під час виконання службових обов’язків є тяжким злочином і має бути розслідуваний у найкоротші терміни.

Відповідно до статті 114-1 Кримінального кодексу України, перешкоджання законній діяльності ЗСУ карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років. Правоохоронці розпочали слідство, а зловмисник відповідатиме перед законом.