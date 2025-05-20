Напад з ножем у фінській школі: постраждали троє учнів, підозрюваний – однокласник

У фінському містечку Пірккала школяр із ножем напав на однокласників просто під час занять. Унаслідок нападу поранення дістали троє учнів, усі вони госпіталізовані, але їхньому життю нічого не загрожує.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Yle. У фінському містечку Пірккала, що поблизу Тампере, вранці 20 травня стався збройний напад у школі – троє учнів отримали ножові поранення.

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Що сталося у школі під Тампере

За попередніми даними, нападником виявився інший учень цього ж навчального закладу.

Інцидент трапився близько 10:40 ранку. Як повідомляють фінські ЗМІ з посиланням на поліцію, поранення дістали троє учнів. На щастя, їхній стан не критичний – загрози для життя немає.

Підозрюваного вже затримали. Він – учень тієї ж школи. За неофіційною інформацією, нападник – хлопець, а серед постраждалих лише дівчата.

Деякі джерела повідомляють, що перед нападом школяр нібито оприлюднив маніфест, де пояснив свої дії. Однак офіційно ця інформація поки не підтверджена, подробиць тексту також не розголошують.

На місці працюють слідчі. Учнів після інциденту просили батьків забрати додому особисто – наразі навчання призупинене, а більшість родин уже залишили територію школи. Поліція продовжує з’ясовувати обставини нападу та мотиви підлітка.