На НПЗ "Лукойла" в Ухті сталася пожежа: відомо про кількох жертв
У Росії сталась чергова пожежа на нафтопереробному заводі. Відомо, що внаслідок займання є жертви.
У республіці Комі спалахнула пожежа на заводі "Лукойл". Російські телеграм-канали пишуть про щонайменше 2 загиблих, передає 24 Канал.
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Місцеві чули вибух
Крім двох загиблих, пишуть також, що ще одного постраждалого доправили до лікарні. Попередньо чоловіки проводили роботи на одному з резервуарів.
Відомо, що займання сталося всередині резервуару. Дах резервуара частково зруйнований. Загрози розповсюдження вогню на інший резервуар немає.
В Ухті сталась пожежа / Фото з російських ЗМІ
Версія атаки БпЛА не розглядається, проте інші телеграм-канали пишуть, що перед пожежею на резервуарі заводу "Лукойл-Ухтанефтепереробка" стався вибух. Наполягають, що причиною займання стало те, що на заводі не дотримались правил техбезпеки.
У Росії також наполягають, що серед причин пожежі могла бути "розгерметизація". Офіційно жертв немає.
У Бєлгородській області спалахнув резервуар з паливом
- У Бєлгородській області бідкаються, що село Вознесенівка Шебекинського міського округу атакували дрони. Очевидці повідомили про гучні вибухи, згодом – про пожежу.
- Згодом стало відомо, що унаслідок вибухів спалахнув резервуар з паливом на території сільгосппідприємства.
- За інформацією місцевої влади, унаслідок вибухів посічені складські приміщення та ангари з технікою. Водночас окупанти визнали, що сталося займання місткості з паливом.