На НПЗ "Лукойла" в Ухті сталася пожежа: відомо про кількох жертв

У Росії сталась чергова пожежа на нафтопереробному заводі. Відомо, що внаслідок займання є жертви.

У республіці Комі спалахнула пожежа на заводі "Лукойл". Російські телеграм-канали пишуть про щонайменше 2 загиблих, передає 24 Канал.

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Місцеві чули вибух

Крім двох загиблих, пишуть також, що ще одного постраждалого доправили до лікарні. Попередньо чоловіки проводили роботи на одному з резервуарів.

Відомо, що займання сталося всередині резервуару. Дах резервуара частково зруйнований. Загрози розповсюдження вогню на інший резервуар немає.



В Ухті сталась пожежа / Фото з російських ЗМІ

Версія атаки БпЛА не розглядається, проте інші телеграм-канали пишуть, що перед пожежею на резервуарі заводу "Лукойл-Ухтанефтепереробка" стався вибух. Наполягають, що причиною займання стало те, що на заводі не дотримались правил техбезпеки.

У Росії також наполягають, що серед причин пожежі могла бути "розгерметизація". Офіційно жертв немає.

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