Сизранський НПЗ знову під ударом: на об'єкті спалахнула масштабна пожежа

У вівторок, 4 серпня, на НПЗ в російській Сизрані розгорілася пожежа. Над об'єктом підіймався стовп густого чорного диму.

Кадри наслідків активно поширюють у мережі.

Що відомо про пожежу на НПЗ у Сизрані?

Після першої ночі в Самарській області оголосили загрозу атаки безпілотників. Згодом жителі повідомили про серію вибухів у Сизрані, а над територією нафтопереробного заводу з'явився густий стовп диму.

Моніторингові телеграм-канали пишуть про влучання по НПЗ , після чого там і розгорівся вогонь. Судячи з поширених світлин, пожежа доволі серйозна.



Чорний дим над НПЗ у Сизрані / Фото очевидців

Зауважимо, що Сизранський нафтопереробний завод є одним із найбільших підприємств нафтопереробної галузі Самарської області та входить до складу російської нафтової компанії "Роснєфть".

Підприємство випускає широкий спектр паливної продукції, зокрема бензин, дизельне й авіаційне пальне, мазут, бітум і скраплені вуглеводневі гази. Щорічно завод переробляє приблизно 7 – 8,5 мільйона тонн сирої нафти.



Пожежа на НПЗ у Сизрані / Фото очевидців

Цей НПЗ уже неодноразово ставав мішенню для атак. Удар 12 липня міг пошкодити одну з основних установок підприємства, яка забезпечує близько 30% первинної переробки нафти. Завод зазнавав атак також 18 квітня та 21 травня.

Після травневого удару Reuters із посиланням на власні джерела повідомляло про тимчасове припинення роботи підприємства. Водночас наразі немає офіційних даних щодо масштабу пошкоджень чи наслідків останньої атаки.

При цьому, 4 серпня неспокійно одразу в кількох російських регіонах – мішенями могли стати склади Wildberries у Московській та Ленінградській областях.