Вкрай успішна атака: з'явилися супутникові знімки НПЗ "Слов'янський" у Краснодарському краї

У ніч на 28 червня Сили оборони атакували НПЗ "Слов'янський" у Слов'янську-на-Кубані Краснодарського краю. Увечері пожежа на об'єкті ще тривала.

У мережі показали супутникові знімки атакованого НПЗ, передає 24 Канал. Вони підтверджують вкрай успішну атаку дронів.

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Як горить НПЗ "Слов'янський"?

Станом на вечір 28 червня фіксувалося загоряння на території резервуарного парку.

Як зауважили у Dnipro Osint, зважаючи на те, що у Краснодарський край їздять з Криму за паливом, то це "дуже файна картина".

НПЗ "Слов'янський" після атаки / Фото Dnipro Osint

Варто зауважити, що цей НПЗ у Слов'янську-на-Кубані входить до п'ятірки найбільших нафтопереробних підприємств Краснодарського краю. І, зважаючи паливну кризу в окупованому Криму, він мав стати одним із ключових об'єктів, що мав компенсувати дефіцит пального на окупованих територіях.

Також, як пише NV, під час атаки, можливо, було знищено або пошкоджено значну кількість технологічних естакад заводу та паливних резервуарів.

Стовп диму від заводу простягається орієнтовно на 15 – 18 кілометрів від місця пожежі.

НПЗ "Слов'янський" після атаки / Фото NV

До слова, у ніч на 28 червня підрозділи Сил спеціальних операцій України також уразили Ярославський нафтопереробний завод. Він входить до числа найбільших у Росії. На об'єкті було зафіксовано задимлення.