Україна атакувала важливий завод росіян на Чорному морі

Уночі у кількох областях Росії було гаряче. "Бавовна" влаштувала дискотеку одразу на ворожій нафтобазі, а також нафтопереробному заводі.

У ніч проти 29 листопада масованої атаки безпілотників зазнала нафтобаза "Атлас" у Ростовській області. Цей об'єкт обслуговує російську армію на окупованих територіях України. Однак, на цьому робота ударних дронів не завершилася. Відомо, що вони також зробили наліт на НПЗ у Туапсе, передає 24 Канал.

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Дрони атакували НПЗ у Краснодарському краї

Російські пабліки переповнили схвильовані повідомлення від місцевих, які повідомляли про сильні вибухи у районі Туапсинського нафтопереробного заводу у Краснодарському краї, розташованого на Чорному морі.

Росіяни скаржаться на вибухи у районі заводу на Чорному морі / Скриншот

Моніторингові канали писали, що над Туапсе було збито понад 20 дронів. У міноборони країни-агресорки у ранковому звіті заявили про збиття 8 дронів у Краснодарському краї.

Після атаки БпЛА над морем у Туапсе видно дим.

Над містом – потужний туман від пожежі / Фото з соцмережі

У Краснодарському краї "підкурили" НПЗ / Фото соцмережі

Тим часом російська влада у жодний спосіб не прокоментувала цей удар.

До слова, НПЗ у Туапсе кілька разів опинявся під ударом дронів. Він вважається одним із найбільших у Росії. Підприємство здійснює виробництво різних нафтопродуктів, зокрема бензину, дизельного пального, авіаційного гасу, мазуту та зріджених газів. Завод входить до складу нафтової компанії "Роснефть". Від Керчі в Криму Туапсе відділяє всього 250 кілометрів, а до Маріуполя – 354 кілометри.