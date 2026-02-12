Без цього завод не працює: НПЗ у Волгограді втратив важливу установку АВТ-1
- Нафтопереробний завод у Волгограді втратив критичне обладнання, необхідне для очищення сирої нафти.
- 11 лютого завод зазнав дев'ятої атаки з початку повномасштабного вторгнення.
Під час атаки на Волгоградського нафтопереробного заводу на його території постраждало важливе обладнання. Ураження сталося там, де розташований ключовий об'єкт первинної переробки нафти.
Про це пише "Радіо Свобода". Завод у Волгограді 11 лютого зазнав уже дев'ятої атаки з початку повномасштабного вторгнення.
Що знищили Сили оборони на НПЗ у Волгограді?
Удар по НПЗ підтвердили представники Генштабу ЗСУ та місцева влада Волгограда. Згідно з опублікованими кадрами з заводу, займання після атаки сталося в районі комплексної установки АВТ-1. За допомогою цього агрегату фахівці проводять очищення сирої нафти та її подальше розділення на фракції.
Нафтопереробний завод не може повноцінно працювати без установки АВТ-1. Це критичне обладнання, на якому здійснюються основні процеси.
Як пише "Мілітарний" з посиланням на телеграм-канал Dnipro OSINT, на наявних кадрах з заводу попередньо було помітне ураження резервуарів із пально-мастильними матеріалами. Водночас факельні лінії на підприємстві працюють на повну потужність.
Коли відбулися атаки на "Лукойл-Волгограднафтопереробка"?
6 листопада 2025 року безпілотники влучили по заводу, що підтверджувалося супутниковими знімками. А ще раніше – 18 вересня на території НПЗ пролунало понад 10 вибухів. Унаслідок цього було пошкоджено обладнання. Тоді наслідки були настільки масштабними, що керівництво було змушене призупинити виробництво. А удар по заводу 14 серпня вивів з ладу дві технологічні труби та установка первинної переробки нафти.
Нагадаємо! "Лукойл-Волгограднафтопереробка" вважається найбільшим виробником нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі Росії. Він забезпечує величезний відсоток паливної логістики окупантів. Цей завод розташований найближче з усіх до лінії фронту й таким чином передає дизель та ПММ на позиції ворожих військ на півдні України та в Криму. При нормальній роботі НПЗ може переробляти майже 15 мільйонів тонн нафти на рік.
Що відомо про проблеми росіян через атаки дронами?
Атака дронами на НПЗ у Волгограді з початку повномасштабної війни завдала наслідків важливим енергетичним активам Росії, що впливає на постачання пального. Уряд країни-агресорки продовжує заборону на експорт бензину і дизеля до 31 липня 2026 року.
У місті Ухта, що в Республіці Комі через атаки безпілотників зранку 12 лютого виникла масштабна пожежа на НПЗ "Лукойл-Ухтанефтепереработка". Після вибухів та ударів піднявся густий чорний дим. Влада навіть зачиняла місцевий аеропорт.