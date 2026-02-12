Без цього завод не працює: НПЗ у Волгограді втратив важливу установку АВТ-1

Під час атаки на Волгоградського нафтопереробного заводу на його території постраждало важливе обладнання. Ураження сталося там, де розташований ключовий об'єкт первинної переробки нафти.

Про це пише "Радіо Свобода". Завод у Волгограді 11 лютого зазнав уже дев'ятої атаки з початку повномасштабного вторгнення.

Що знищили Сили оборони на НПЗ у Волгограді?

Удар по НПЗ підтвердили представники Генштабу ЗСУ та місцева влада Волгограда. Згідно з опублікованими кадрами з заводу, займання після атаки сталося в районі комплексної установки АВТ-1. За допомогою цього агрегату фахівці проводять очищення сирої нафти та її подальше розділення на фракції.

Нафтопереробний завод не може повноцінно працювати без установки АВТ-1. Це критичне обладнання, на якому здійснюються основні процеси.

Як пише "Мілітарний" з посиланням на телеграм-канал Dnipro OSINT, на наявних кадрах з заводу попередньо було помітне ураження резервуарів із пально-мастильними матеріалами. Водночас факельні лінії на підприємстві працюють на повну потужність.

Коли відбулися атаки на "Лукойл-Волгограднафтопереробка"?

6 листопада 2025 року безпілотники влучили по заводу, що підтверджувалося супутниковими знімками. А ще раніше – 18 вересня на території НПЗ пролунало понад 10 вибухів. Унаслідок цього було пошкоджено обладнання. Тоді наслідки були настільки масштабними, що керівництво було змушене призупинити виробництво. А удар по заводу 14 серпня вивів з ладу дві технологічні труби та установка первинної переробки нафти.

Нагадаємо! "Лукойл-Волгограднафтопереробка" вважається найбільшим виробником нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі Росії. Він забезпечує величезний відсоток паливної логістики окупантів. Цей завод розташований найближче з усіх до лінії фронту й таким чином передає дизель та ПММ на позиції ворожих військ на півдні України та в Криму. При нормальній роботі НПЗ може переробляти майже 15 мільйонів тонн нафти на рік.

Що відомо про проблеми росіян через атаки дронами?