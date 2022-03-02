Нравітся, не нравітся, но Епл закривається: Магазини техніки Apple не відкрилися в Москві

Магазини американської компанії Apple закрились і не відкрилися в Москві.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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Раніше повідомляли, що американська компанія Apple припинила продаж усієї техніки в офіційному онлайн-магазині в Росії. Повідомляли, що неможливо придбати ні годинники, ні айфони, ні MacBook чи іншу техніку.

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