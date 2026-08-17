НРК допомагають тримати позиції: що потрібно Україні для повністю незалежного виробництва

Наземні роботизовані системи сьогодні є невідємною складовою роботи військових на фронті. Хоча ще кілька років тому важко було уявити, що НРК зможуть надавати настільки важливу допомогу нашим захисникам.

Про це 24 Каналу розповів начальник управління ББпС Fatum 60 ОМБр 3 АК, старший лейтенант Ілля Краш, наголосивши, які саме можливості мають НРК та які потреби військових вони закривають. Також він зазначив, чи українські компанії готові виробляти НРК з цілком вітчизняних компонентів.

Відбуваються бойові застосування дронів-камікадзе з НРК

Краш розповів, що ще два роки тому він скептично ставився до можливостей НРК. Проте сьогодні ця технологія дуже інтенсивно розвивається.

Андрій Білецький, командир нашого 3 армійського корпусу, ще давно заклав розвиток цієї компоненти і дав повну свободу дій усім підрозділам, які використовують цю технологію. І зараз це багатоцільовий засіб, який може евакуйовувати військовослужбовців, техніку, інші НРК, мінувати, розміновувати, робити різні інженерні роботи,

– пояснив він.

Також, за його словами, навіть зараз в 3 армійському корпусі відбуваються бойові застосування дронів-камікадзе з НРК або дронів з турелями, які можуть навіть частково допомагати тримати позиції, знищувати ворога зі стрілецької зброї, завдавати вогневого ураження.

Військовий розповів про застосування НРК на фронті: дивіться відео

"Крім того, з’являються уже прототипи дронів, які несуть мінометні розрахунки на своїй платформі. Тому навіть складно уявити, що ми побачимо щодо розвитку технологій НРК за пів року – рік. Це буде технологія, яка точно стане локомотивом безпілотних систем", – впевнений начальник управління ББпС Fatum.

Чи будуть українські НРК?

Водночас українські виробники намагаються створювати власні НРК, мінімізуючи використання іноземного комплектування.

Наскільки я знаю, є компанії, які певний повний цикл можуть здійснювати, і їх доволі багато. Це теж підвищує рівень якості виробів. Проте залишається єдиний нюанс – це зв’язок. Наразі тут єдиний варіант – Starlink. Тут немає чого приховувати – це є та велика різниця, що відрізняє нас від ворога і що дає нам можливість настільки масово залучати і використовувати ці засоби,

– підкреслив він.

Тому, на думку Краша, добре, що у виробників є можливість на своїх компонентах, на базі своїх виробничих потужностей будувати і розробляти ці засоби. Але потрібно шукати альтернативу щодо зв’язку.

Збір на НРК для ББпС Fatum

Також батальйон безпілотних систем Fatum проводить збір на НРК, який має виконувати логістичні та евакуаційні завдання. На жаль, за словами Іллі Краша, НРК є засобом, який піддається вогневому впливу противника і втрачається. Навіть попри те, що українські військові докладають зусиль для того, щоб убезпечити ці засоби.

Долучитися до збору на НРК для ББпС Fatum можна за цим посиланням.

Збір проводиться на певну модель наземного роботизованого комплексу. Він вже перевірений часом і у боях, і дійсно несе велику користь для війська.