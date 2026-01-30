Сили оборони успішно застосували НРК для евакуації побратимів

Перший механізований Батальйон KASSTA 66 ОМБр уперше успішно застосував наземний роботизований комплекс для евакуації військових. Врятованих бійців передали медикам.

Про це повідомила 66 ОМБр імені князя Мстислава Хороброго.

Як військові застосовують НРК?

У бригаді зазначили, що з допомогою НРК вдалося здійснити дві евакуації поспіль за одну добу.

У бойових умовах, де кожна секунда – на вагу золота, технології працюють пліч-о-пліч із воїнами, мінімізуючи ризики для особового складу. Завдання виконано. Бійців врятовано та передано під опіку медиків,

– додали там.

Військові успішно застосовували НРК для евакуації побратимів: відео 66 ОМБр імені князя Мстислава Хороброго

