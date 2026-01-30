Сили оборони успішно застосували НРК для евакуації побратимів
- Перший механізований Батальйон KASSTA 66 ОМБр вперше застосував наземний роботизований комплекс для евакуації побратимів.
- За одну добу вдалося здійснити дві евакуації поспіль, врятованих бійців передали медикам.
Перший механізований Батальйон KASSTA 66 ОМБр уперше успішно застосував наземний роботизований комплекс для евакуації військових. Врятованих бійців передали медикам.
Про це повідомила 66 ОМБр імені князя Мстислава Хороброго.
Дивіться також Роботи замість людей: у 47 ОМБр розповіли, як використовують НРК на фронті
Як військові застосовують НРК?
У бригаді зазначили, що з допомогою НРК вдалося здійснити дві евакуації поспіль за одну добу.
У бойових умовах, де кожна секунда – на вагу золота, технології працюють пліч-о-пліч із воїнами, мінімізуючи ризики для особового складу. Завдання виконано. Бійців врятовано та передано під опіку медиків,
– додали там.
Військові успішно застосовували НРК для евакуації побратимів: відео 66 ОМБр імені князя Мстислава Хороброго
Застосування НРК на фронті: останні новини
Наземні роботизовані комплекси (НРК) стають важливою частиною арсеналу, виконуючи логістичні, розвідувальні та бойові завдання на полі бою.
Попит на НРК зростає, але темпи виробництва в Україні відстають, що вимагає прискорення процесів та збільшення обсягів постачання.
Керівниця медичної служби "Ульф" батальйону "Вовки Да Вінчі" Аліна Михайлова розповіла 24 Каналу, що НРК допомагають евакуювати поранених з передової, але їх використання має технічні складнощі.
Зокрема, ці комплекси мають бути у необхідній кількості, потрібне фінансування, щоб їх придбати та у виробників мають бути відповідні спроможності, щоб їх виготовляти.