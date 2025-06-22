Новий наземний дрон Termit допустили до експлуатації в ЗСУ: що про нього відомо

Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації у ЗСУ вітчизняний безпілотний наземний комплекс Termit. Це нова ітерація комплексу, зразки попередньої моделі якого вже працюють на фронті.

Зокрема, їх використовують для виконання логістичних завдань і спостереження за діями ворога. Про це в суботу, 21 червня, повідомили в Міністерстві оборони України із посиланням на Головне управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки, передає 24 Канал.

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Що відомо про Termit

Комплекси Termit також можуть бути носіями бойових модулів – нова версія має покращені динамічні характеристики, а також потенціал для подальшого удосконалення.

Дрон здатен перевозити до 300 кілограмів ваги. Завдяки приземкуватому силуету, низькому центру ваги, гусеницям він може рухатись по різних типах ґрунтів та поверхонь: важким бездоріжжям, крутосхилами, долати перешкоди, рухатись траншеями тощо.

Місткості акумуляторів наземного робота вистачає на кілька годин безперервної роботи, за які він здатен подолати кілька десятків кілометрів.

Залежно від поставлених завдань НРК Termit виготовляють у різних комплектаціях. Є платформи для здійснення медичної евакуації, виконання логістичних завдань, мінування території, транспортування додаткового спорядження,

– йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, учасники українського оборонного кластера Brave1 розробили систему радіоелектронної боротьби Algiz AM для придушення каналів зв'язку ворожих дронів типу Mavic.