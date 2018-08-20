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NVIDIA розпочинає приймати попередні замовлення відеокарт GeForce RTX 2080

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NVIDIA GeForce RTX 2080
NVIDIA GeForce RTX 2080 / 3dnews

Після виступу на конференції SIGGRAPH 2018, де компанія NVIDIA представила професійні прискорювачі лінійки Quadro RTX. Окрім того, представники чіпмейкера розпочали підігрівати увагу геймерів та ПК-ентузіастів до заходу GeForce Gaming Celebration, який відбудеться вже сьогодні, 20 серпня. На ньому, NVIDIA може анонсувати нове покоління ігрових карт GeForce, які увійдуть в нову серію GeForce RTX.

Про це повідомляє VideoCardz.

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За інформацією шведського веб-видання Nordic Hardware, в цей же день партнери NVIDIA почнуть приймати попередні замовлення на першого представника нової лінійки відеокарт – GeForce RTX 2080. Як вдалося з'ясувати журналістам, цей відеоприскорювач буде доступний в місцевому роздробі за ціною 760 – 870 доларів (близько), що поставить його на місце між GeForce GTX 1080 GTX 1080 Ti.

NVIDIA представила відеокарти лінійки Quadro RTX
NVIDIA представила відеокарти лінійки Quadro RTX

Також повідомляється про обмежену кількість тестових зразків нової відеокарти. Представники преси, присутні на GeForce Gaming Celebration, отримають власні екземпляри GeForce RTX 2080 вже сьогодні, а повноцінні огляди новинки, судячи з усього, вийдуть ближче до кінця місяця.

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Теги: Техно Ґаджети NVIDIA
Джерело: 24 Канал
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