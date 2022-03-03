"Нєх** шастать": очільник Миколаївщини закликав не давати окупантам спати

Голова Миколаївської ОДА повідомив актуальну інформацію про ситуацію в області. За його словами є багато окупантів, їм не можна давати спати.

Про це повідомив глава Миколаївської ОДА Віталій Кім, він наголосив, що з окупантами "треба швидше щось робити".

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Я прошу не давати їм спати, хоч феєрверками, чим завгодно, але спати їм не можна давати. Будь ласка, повідомляйте де вони! Чиніть опір, не давайте їм узвичаїтись в місті,

– наголосив Віталій Кім.

Він пояснив, що поки окупанти в шоці, вони трохи бояться, а тому готові здаватись. Поки вони не звикли, їх потрібно ловити.

Адже прямо зараз окупанти обстрілюють Суми, Чернігів, тож надалі вони можуть створити базу і в Миколаївській області, кілька днів освояться і почнуть грабувати, насилувати.

Колони потрібно знешкоджувати, – наголосив Віталій Кім,

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