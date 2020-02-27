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      Нємцов – виняток для сучасної Росії

      -
      Борис Нємцов / Agence France-Presse

      Люди, далекі від політики, ймовірно, не зовсім розуміють, що Нємцов був не просто красивий мужик. Ну ще розумний, ну ще колись талановитий фізик. Ну і взагалі крутий. Живий серед зомбі. Сто раз так, але не в цьому справа.

      Немцов – случай исключительный. Для современной России – почти невозможный.

      Он был отличником по жизни, золотым медалистом, красный диплом, кандидатская степень, более 60 научных работ, но Березовский тоже хорошо учился, а помер, как заяц.

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      Немцов погиб, как жил. Стреляли в спину. Хотя убить могли сто раз, он всегда ходил без охраны. И ловили его в разные сети с невообразимым усердием, как мало кого.

      Он стал губернатором в 31 год, и легко предположить, какие кисельные берега, молочные реки и бескрайние горизонты открывались перед отличником из Нижнего Новгорода, и как несложно было отличнику мгновенно вляпаться по самые уши. Во взаимовыгодное сотрудничество, хитромудрые схемы, миллиардные взятки. Он не брал. На него так ничего и не нарыли. Поэтому сегодня все жлобье и выжившие из ума пенсионерки вроде Лимонова обсуждают его женщин. Страна святош.

      "Не стоит, наверное, в 55 лет заводить сомнительные связи с фотомоделями", — тревожится российский писатель Садулаев. Ну, заводить сомнительные связи с фотомоделями не каждому дано. Немцову вот было дано, в него вообще природа вдохнула по максимуму, да и связям с бандитьем, ворьем и рыцарями Новороссии он предпочитал связи с фотомоделями. Факт для многих обидный. Поэтому в финальном адском перформансе, рассчитанном с математической точностью и исполненном с уникальным цинизмом, этот факт учли. Могу только представить, какой жгучей обидой и каким ежедневным унижением являлось существование такого Немцова для его главного оппонента. Какой мучительной психической пыткой для эфэсбэшного бобика стало все это немцовское жизнелюбие, эта идиотская порядочность, эта неслыханная дерзость.

      В книжке "Исповедь бунтаря" он вспоминал, что в политику попал из-за мамы. "У нас тут ядерную котельную строят, а ты какой-то ерундой занимаешься. Борис, у тебя совесть есть?".

      Вот он и пошел бороться с котельной.

      Вообще, чтобы понять про Немцова, достаточно посмотреть на его маму. Это как полотна старых мастеров.

      мать Бориса НемцоваМама Бориса Немцова Зинаида Константиновна / Фото РИА Новости

      Каждый понимает ровно столько, сколько способен вместить.

      Источник: Эхо Москвы

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      Автор: Світові Медіа
      Теги: Новини Росії Борис Нємцов Вбивство Нємцова Новини політики Публікації
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