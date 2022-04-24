У Нью-Йорку вийшли на акцію підтримки Маріуполя та його захисників: люди скандували "Азов"

24 квітня 2022 , 15:09
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Джерело:

"Азов"

В американському Нью-Йорку люди вийшли на мітинг на підтримку України та зокрема Маріуполя. Мітингувальники з жовто-блакитними стягами підтримували захисників Маріуполя та мешканців, які до цього часу перебувають в місті.

"Азов" оприлюднив відео, на якому ньюйоркці підтримують українців – як мирних мешканців, так і захисників, які ціною свого життя боронять кожне місто України. 

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Учасники акції скандували "Азов" та висловлювали підтримку кожному, хто захищає Маріуполь і Україну. 
 

Дякуємо всьому світу за підтримку,
– написали в "Азові".

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Автор: Ярослава Прадід