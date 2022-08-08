У Нью-Йорку з'явилася статуя путіна на танку

Комічна статуя путіна з'явилась у Центральному парку Нью-Йорка. Президент держави-агресорки сидить на мініатюрному танку.

Яскраво-червону скульптуру путіна поставили на дитячому майданчику. Це зробив французький художник Джеймс Коломіна.

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Діти закидують піском путіна

Діти бавляться зі статуєю та закидують її піском. Митець написав, що скульптура має на меті засудити абсурдність війни та підкреслити мужність дітей, коли вони стикаються з жорстокими та катастрофічними ситуаціями.

Такі червоні вуличні скульптури – це стиль Коломіни. Статуї часто таємно встановлюють в громадських місцях без будь-якого попереднього попередження. Наприклад, у квітні художник встановив у Франції ще одну скульптуру з антивоєнним посланням: дитина-солдат із гвинтівкою, яка перетворюється на троянду.

статую путіна обстріляли в росії

З очільника кремля глузують навіть в його країні. Зокрема, у червні в Санкт-Петербурзі активісти обстріляли з пейнтбольних рушниць його статую на одному з торгових центрів. путін там зображений в образі римського імператора Октавіана Августа.

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