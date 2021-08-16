ОАСК поновив Семочка на посаді заступника голови Служби зовнішньої розвідки

Колишній перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки Сергій Семочко виграв суд про поновлення на посаді. Його позов повністю задовольнили.

Так, позов задовольнив Окружний адміністративний суд Києва. Судовий процес тривав близько 2 років.

До речі Суд скасував указ про звільнення голови Служби зовнішньої розвідки Семочка, – ЗМІ

Як розглядали справу

Справу за позовом Семочка відкрили ще в листопаді 2019 року. Проте в грудні призупинили до винесення вердикту Верховного Суду. Річ у тім, що інстанція паралельно розглядала законність указу п'ятого президента Петра Порошенка про його звільнення.

На початку 2021 року Верховний Суд визнав, що указ був незаконним. Аргументували це тим, що Семочко нібито під час звільнення перебував на лікарняному. Відтак у травні 2021 року ОАСК відновив розгляд позову, а вже 11 серпня виніс рішення. Суд повністю задовольнив позов Семочка.

Детальніше про рішення ОАСК

ОАСК визнав незаконним звільнення Семочка з військової служби та з посади заступника голови СЗР. Його поновили на посаді з 3 вересня 2019 року.

Хто такий Сергій Семочко? Чоловік Чоловік працював в органах державної безпеки ще з часів створення СБУ. Був главою Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ протягом 2015 – 2017 років. Також працював очільником Головного управління СБУ у Києві та області у 2017 – 2018. З липня 2018 року був першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

Розслідування про Семочка: що треба знати