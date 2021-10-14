ОАСК визнав незаконною участь іноземців у формуванні органів держвлади

Окружний суд Києва визнав незаконним, аби у формуванні органів державної влади брали участь іноземці. Переконують, що це суперечить Конституції України.

ОАСК задовольнив позов прокурора Тараса Карпюка. Він позивався до Першої кадрової комісії та Офісу генпрокурора.

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Позов Карпюка стосувався рішення про неуспішне проходження атестації. Зрештою, суд відновив його на посаді. Крім цього, суд визнав незаконним формування органів державної влади іноземцями. Річ у тім, що вони брали участь в кадровій комісії.

Таким чином це стало однією з причин задоволення позову.

Детальніше про рішення суду

Постановили, що Офіс генпрокурора не має повноважень вступати в міжнародні відносини із США з питань атестації прокурорів.

Стверджують, що Офіс діяв протиправно, коли звернувся до посольства США для залучення американських фахівців та призначення їх до комісії.

Це зумовило створення кадрової комісії під впливом іноземної держави і означає втрату суверенних прав України на формування органів державної влади,

– мовиться у рішенні суду.

У ОАСК додали, що до складу кадрової комісії направили представників громадських та міжнародних організацій: Автомайдан, Transparency International. Тобто не співробітників посольства.

Склад комісії був нелегітимний, – ОАСК

Суд переконує, що, включивши цих осіб до складу кадрової комісії, Офіс сформував нелегітимний склад органу, який вирішував долю прокурорів під час атестації.

"Участь будь-яких іноземних осіб або органів, організацій у формуванні органів влади України очевидно суперечить Декларації про державний суверенітет України і, відповідно, Конституції України", – констатував ОАСК.

Представники судової системи також ведуть розмови про незаконність участі іноземців в процесі формування складу Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів.