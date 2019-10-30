Обезэличенные: Леонид Швец – о том, как Зеленский стал пощечиной украинским "элитам"

Владимир Зеленский у власти – результат общественной реакции на провал украинской "элиты", пощечина ей. Но где брать новую?

Уже больше года малая Украина, Украина соцсетей, живет политическими баталиями, сначала предвыборными, потом послевыборными, а теперь уже пост-поствыборными. Накал страстей странным образом не угасает, хотя социальной энергии уже давно пора бы иссякнуть.

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Нельзя, казалось, находиться в процессе непрерывного бурного эмоционального реагирования на любой повод из информационной ленты. Должно наступить выгорание, какая-то пауза для восстановления растраченных сил, но политизированная и невротизированная тусовка все никак не останавливается, продолжает, как крыса из известного эксперимента, нажимать рычажок, стимулирующий выброс новых раздражителей для более острого раздражения.

Раздражения с избытком, а оно все продолжает прибывать, не выходя при этом за узкий круг лузеров минувшего политического сезона и их сторонников, включая откровенных жертв группового пропагандистского психоза. Они накачивают себя так, будто завтра новый решающий бой за власть. Окончательное саморазоблачение самоуверенных дилетантов и скрытых украиноненавистников, оказавшихся у руля государства, вот-вот произойдет, и признаки этого всюду. Истинно патриотическая общественность увлечена поиском соответствующих знаков, их смакованием и широкой демонстрацией. Это позволяет загодя переживать будущую победу или, не менее важно, грандиозный провал клоунов-узурпаторов. В этом источник неподдельного наслаждения, которое тянет длить и длить, компенсируя досаду от собственного бессилия.

Проблема, однако, в том, что ни завтра, ни послезавтра Зеленский никуда не денется, ну вот даже если начнет валиться прямо сейчас. Инерция массовой поддержки и институциональная устойчивость позволяют довольно долго царствовать, хоть лежа на боку среди трипольских горшков или не отвлекаясь на государственные хлопоты от гольфа. Между тем "зеленые" еще даже не прекратили экспансию во власть и освоение во власти, никто и близко не собирается все бросить и убежать, ведь только прибежали. Да, дилетантизм бросается в глаза, но он-то по ходу сменяется опытом, а хватка лишь крепнет. Чего ж ненавистникам Зеленского так неразумно раньше времени доводить себя до состояния амока, которое грозит скорым нервным истощением, если борьба с политическим соперником обещает быть долгой и непростой?

Состояние общественного сознания вправду вызывает опасения. На одном полюсе резко разделенного политического спектра "мурчание" президента, который неоправданно легко для его статуса соскакивает в низ стилистического регистра. На другом – оппоненты, массово пораженные синдромом Туретта, неконтролируемым выкрикиванием ругательств, а с некоторых пор и открытых угроз. Но нет никого, кто бы мог окатить весь этот кошачий базар ведром холодной воды, привести в чувство, вернуть в состояние вменяемости и ответственности. Впрочем, никого нельзя вернуть туда, где он никогда и не был.

Украине категорически не хватает ноты авторитетной рассудительности, глубокой рефлексии по поводу происходящего, последовательно заявленной и безупречной этической позиции, которая позволила бы удерживать четкие ориентиры во время выматывающего шторма, который уже пять лет болтает страну, потихоньку сводя ее с ума. Война дает свои результаты. Гибридность поразила своей плесенью наш общественный организм, не щадя и рассудок. У нас никогда и не было общезначимых авторитетов, а теперь и те, что хотя бы частично пытались выполнять эту роль, переживают обиду на свой неразумный народ, в лучшем случае молчат, поджав губы, в худшем – с упоением включились в политический раздрай. Может, кто и есть другой, но его разве в этом гаме услышишь?

Возвратить Донбасс и Крым – задачи сложные, но, в общем, технические. При соблюдении ряда параметров разной степени труднодостижимости их можно решить. Сложней вопрос, куда им возвращаться. Украина себя никак не может найти. И что с этим делать, совсем непонятно. И, главное, кто бы это сделал. Зеленский у власти – результат общественной реакции на провал украинской "элиты", пощечина ей. Новую-то где брать? Мандатом дырку не закроешь.

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