Обговорення було про параметри закінчення війни, – Зеленський підсумував зустріч в Абу-Дабі

Переговори в Абу-Дабі у форматі дводенних зустрічей закінчилися. До розмови, зокрема залучали військових. Ключовою темою були можливі параметри закінчення війни.

Про це повідомив український президент Володимир Зеленський. Він розповів подробиці тристоронніх переговорів в ОАЕ.

Дивіться також Москва маніпулює самітом на Алясці, щоб змусити Трампа поступитися своїм вимогам, – ISW

Які результати переговорів в Абу-Дабі?

Президент заслухав доповідь української делегації за результатами переговорів в Абу-Дабі. Він констатував, що це перші дводенні тристоронні зустрічі за тривалий час, і що під час цього встигли обговорити багато питань.

Україну представляли Рустем Умєров, Кирило Буданов, Андрій Гнатов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця, Вадим Скібіцький. Від США були Стів Віткофф, Джаред Кушнер, Ден Дрісколл, Алекс Гринкевич, Джош Грюнбаум.

З російського боку були представники воєнної розвідки та їхньої армії. Головне, на чому зосередились обговорення – це можливі параметри закінчення війни. Дуже ціную, що є усвідомлення необхідності американського моніторингу та контролю за процесом закінчення війни й дотриманням реальної безпеки,

– ідеться у повідомленні.

Водночас США порушували питання можливих форматів утвердження параметрів закінчення війни та необхідних для цього безпекових обставин. Усі делегації мають доповісти у столицях про результати переговорів.

"Військові визначили перелік питань на можливу наступну зустріч. За умови готовності рухатись далі – а Україна готова – відбудуться наступні зустрічі, і потенційно – наступного тижня", – додав український президент.

Що відомо про переговори в ОАЕ?