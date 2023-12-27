В обхід санкцій: що відомо про зв'язки лондонської фінтех-компанії SteadyPay з Росією

Всупереч санкціям імена росіян продовжують фігурувати на світовому ринку фінансових технологій. Наприклад, один із лондонських стартапів запросив до ради директорів колишнього заступника голови правління "Газпромбанку" та колишнього фінансового директора Parimatch.

Про це пишуть британські ЗМІ, посилаючись на реєстраційні документи стартапу SteadyPay. Водночас представники компанії не надали коментарів.

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Зв'язки лондонської фінтех-компанії SteadyPay з Росією

Якщо ви в пошуках коштів для фінтех-стартапу, куди краще звернутися, як не до колишнього керівника російського банку та ексфінансового директора букмекерської компанії, яка потрапила під санкції України?

Схоже, саме такою є стратегія лондонської компанії SteadyPay, яка запросила до своєї ради директорів Олега Ваксмана, колишнього заступника голови правління "Газпромбанку", та Микиту Ізмайлова, колишнього фінансового директора Parimatch. Про це свідчать реєстраційні документи компанії.

Велика Британія, США та Європейський Союз запровадили санкції проти "Газпромбанку" та пов'язаних з ним осіб після російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року. У "Газпромбанку" Ваксман надавав персональні банківські послуги VIP-клієнтам серед російської провладної еліти. Колишній бос Ваксмана, голова "Газпрому" Олексій Міллер, входить до найближчого оточення Володимира Путіна і потрапив під санкції британського уряду, який наказав заморозити його активи та заборонив в’їзд до Об’єднаного Королівства.

Водночас букмекерська компанія Parimatch потрапила під санкції України дев'ять місяців тому як частина групи компаній, звинувачених у збагаченні на війні. А втім, її представники це категорично заперечують.

Компанія змінила генерального директора Сергія Портнова після того, як він дав кілька інтерв'ю до початку війни в Україні. Тоді він заявив журналістам про намір закріпитися на російському ринку та подолати регуляторні бар'єри.

Запущений у 2018 році, SteadyPay допомагає фрилансерам поповнити свій дохід, коли їхня заробітна плата різко знизилася. Але що робити, якщо вам заморозили активи?

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