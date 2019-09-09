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      Обіг зброї в Україні: чому це питання "не на часі"?

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      Зеленський певен, що запровадження вільного обігу зброї передчасне
      Зеленський певен, що запровадження вільного обігу зброї передчасне / berdychiv.info

      На сайті Президента України зареєстрували електронну петицію про законодавче унормування обігу зброї в Україні. Петицію було зареєстровано наприкінці травня, а трохи більше ніж через три місяці вона набрала необхідну кількість підписів.

      Президент Зеленський відреагував на петицію про легалізацію зброї: "не на часі, тому – не підтримаю!" Перефразуємо його відповідь у коментарі до петиції: "В країні війна, тому, якщо дати зброю ви перестріляєте один одного, шановні українці".

      Читайте також: Зеленський відповів на петицію про обіг зброї в Україні

      Й чесно кажучи, від такої відповіді просто руки опускаються і зникає надія, що в нашій країні щось і колись може змінитися на краще. Приблизно така сама відповідь була і від Петра Порошенка у 2015 році, коли зверталися з аналогічною петицією. Тоді всім охочим до зброї 5 президент порадив піти на фронт. Звісно, і з боку Зеленського зараз, і з боку Порошенка – це відверті маніпуляції.

      По-перше, українці вже мають можливість цілком легально придбати й володіти зброєю, проте, щодо цього немає ухваленого закону, а існують лише накази Міністерства внутрішніх справ! І як ви чудово розуміє саме менти й крутять наказами як хочуть, роблятчи це, напевно, у власних інтересах. Оскільки в 2015 і в 2019 роках маємо одного й того самого головного мента в країні, отже зрозуміло звідки ноги ростуть у відмовах врегулювати законом право українців на володіння зброєю. Я не виключаю, що все зміниться чи нарешті легалізують, коли Арсен Аваков, окрім грального бізнесу, про що зізналися у "Слузі народу", заволодіє й бізнесом з продажу зброї.

      По-друге, слова 5 президента: "хочете зброї – ідіть на фронт, там вам її видадуть"! Знаєте, комусь ця фраза може здатися дотепною, тільки не дівчині, якій немає чим захиститися від ґвалтівників, тільки не матері, якій нічим захисти свій дім та своїх дітей від грабіжників. Українки нині не мають права мати зброю для самозахисту, поки їхні кохані чоловіки на сході боронять Україну від російської агресії.

      Натомість зброю для бикування вправі мав депутат Пашинський й сам Авакова, щонайменше два пістолети, чим він свого часу вихвалявся. Для самозахисту зброя непотрібна ані Порошенку, ані Зеленському, яких охороняють до зубів озброєні  удошники. Так-так, і Порошенка також досі охороняють – це пожиттєвий привілей. А те, що решта українці беззахисні перед завжди озброєними злочинцями – їхній захист для Зеленського не на часі!

      Закону про зброю не буде, хоча сподівань у врегулюванні цього питання на Зеленського та "слуг народу" було чимало. Адже вони досить оперативно взялися ухвалювати важливі для країни закони.

      До слова: У Києві затримали невідомого іноземця з арсеналом зброї у сумці

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      Автор: Артем Овдієнко
      Теги: Новини України Новини політики Арсен Аваков Публікації Петро Порошенко Володимир Зеленський Зброя
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