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Ольга Бродська

Обійми поза законом: американському сенатору офіційно заборонили обіймати колег

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Боб Герцберг обіймає свого колегу
Боб Герцберг обіймає свого колегу / E-news.su

Американський сенатор Боб Герцберг, мабуть, знав, що для гарного настрою протягом дня потрібно обійматися мінімум 11 разів. Так стверджують психологи. А от колежанки Боба готові ходити похмурими, тільки б сенатор не ліз до них зі своїми обіймами.

Слово "харрасмент" стало топовим словом 2017-го і плавно перейшло у 2018-й.

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І тепер, судячи з усього, гайки закручуються. Слідом за традиційними, якщо так взагалі доречно казати, сексуальними домаганнями, горді жінки з сенату Каліфорнії виключили зі списку допустимого між колегами і обійми.

Герцбергу тепер, за рішенням комітету сенату США, офіційно заборонено обійматися на роботі. Хоча, що найцікавіше, скарги на Боба були, а харрасменту не було. В обіймах Боба комісія не знайшла навіть ознак сексуальних домагань. Втім, колежанки Герцберга зазначили, що сенаторські обнімашки їм були не до вподоби. Може, просто він якось неправильно це робив і питання б вирішили курси підвищення кваліфікації обіймів для сенаторів?

Боб Герцберг, бідний, як тільки почув про скарги, одразу вибачився. Він сказав:

Мої обійми були викликані виключно загальнолюдською симпатією до колег.

Тепер сенатор, мабуть, ходить похмурий, руки в кишенях, погляд додолу. Бо хто зна, може далі сексуальними домаганнями будуть визнані рукостискання та погляд в очі, як у деяких мусульманських країнах.

Я проти насилля, будь-яких домагань та гендерної нерівності, але вважаю, що дружні обійми потрібні і серед друзів, і серед колег. Хоча поки у нас є реальні проблеми з реальними сексуальними домаганнями, від яких страждають українські жінки, обнімашки під заборону ніхто не поставить.

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Автор: Ольга Бродська
Теги: Новини політики Новини США Публікації Скандал
Джерело: 24 Канал
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