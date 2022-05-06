Облаштований госпіталь окупантів у Куп'янську: там перебуває до 300 поранених

Російські окупанти 5 травня облаштували собі госпіталь у Куп'янську на Харківщині. Зараз там перебуває майже 300 поранених.

Госпіталь утворили на базі Куп'янської міської лікарні. Про кількість поранених там окупантів повідомили в Генштабі 6 травня.

До теми Росіяни облаштували на базі Куп'янської міської лікарні шпиталь

"На базі Куп'янської міської лікарні в облаштованому окупантами шпиталі за наявною інформацією перебуває до 300 поранених", – написали в Генштабі.

Ситуація в Україні станом на ранок 6 травня: дані Генштабу

Ворог не припиняє наступати у Східній операційній для того, щоб захопити Донецьку та Луганську області. Головна їхня мета потім – прокласти сухопутний шлях до Криму.

На Волинському і Поліському напрямках окупанти не наступали.

На Сіверському напрямку теж відносно спокійно. В прикордонних районах України на територіях Брянської, Курської та Бєлгородської областей утримують незначну кількість особового складу, озброєння та військової техніки.

На Слобожанському напрямку активних бойових дій не було. Але росіяни продовжують обстрілювати з ї артилерії житлові квартали та передмістя Харкова.

На Донецькому і Таврійському напрямках тривають активні бої.

На Лиманському напрямку російські окупанти обстрілюють позиції ЗСУ.

На Попаснянському напрямку основні зусилля ворог зосередив на встановленні повного контролю над Попасною. Також він намагається відновити наступ на Лиман та Сіверськ.

У Маріуполі загарбники блокують підрозділи Сил оборони в районі "Азовсталі". В окремих районах поновив штурмові дії за допомогою авіації.

На Сєвєродонецькому, Авдієвському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій не вів. Ворог продовжує обстрілювати позиції ЗСУ.

На Південнобузькому напрямку активних боїв не було. Окупанти утримують зайняті рубежі, посилюють системи ППО та радіоелектронної боротьби. На півночі Херсонщини і Миколаївщини ворог обстрілює населені пункти, які залишив.

Успіх ЗСУ на Донбасі

За добу 5 травня захисники Донбасу відбили 11 атак ворога. Окрім того, ЗСУ знищили:

8 танків;

11 одиниць бойової броньованої техніки;

5 одиниць автомобільної техніки противника.

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