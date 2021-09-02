Наразі особи зловмисників намагаються встановити. Гранітну плиту одразу почали відновлювати.

Раніше Підпалили факелом прапор: в Одесі пошкодили меморіал загиблим патріотам

Звернулися до правоохоронців

Про це повідомив місцевий активіст Дем'ян Ганул. Він попросив поліцію Одеси відреагувати на інцидент. Також звернувся до "Муніципальної варти" з проханням надати відео цього акту вандалізму.

Завдяки Іванову ми з вами живемо у мирній Одесі. Ігор навіть після смерті не дає спокою місцевим колаборантам, які відверто чекають Росію,

– додав активіст у дописі.

На фото видно, що в дошки облита лише одна частина. Зеленка є лише на портреті загиблого. Ймовірно, туди вилили цілу баночку рідини.

Що було в Одесі 2 травня 2014 року Тоді в місті сталося протистояння ультрасів футбольних клубів "Чорноморець" та "Металіст" з одного боку й проросійськими активістами з іншого.



Прихильники Росії сховалися в Будинку профспілок. Однак це було не найкращим рішенням, оскільки цю будівлю згодом підпалили. Загиблі були в обох сторонах конфлікту.

Теж у місті В Одесі облили фекаліями пам'ятник героям АТО