Обмежена придатність до служби: що це означає під час воєнного стану
У разі виклику до військкомату під час загальної мобілізації в Україні, проходження медичного огляду є обов'язковим етапом для військовозобов'язаних. Саме медкомісія вирішує, чи придатна людина до служби в армії.
24 Канал розповідає у яких випадках військовозобов'язаних та призовників можуть віднести до категорії "обмежено придатний до військової служби".
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Придатність під час мобілізації
Після закінчення медичного обстеження під час мобілізації ВЛК виносить щодо військовозобов'язаного одну із таких постанов:
- придатний до військової служби.
- тимчасово непридатний до військової служби (вказати дату повторного огляду).
- обмежено придатний до військової служби.
Що таке обмежено придатнийОбмежена придатність у воєнний час – це непридатність у мирний, проте це не означає, що військовозобов'язаний відстрочений від служби в армії. Особи з обмеженою придатністю можуть служити в умовах воєнного стану, тому їх можуть мобілізувати.
У мирний час є доволі широкий список хвороб, які роблять людину непридатною до служби. Однак, в умовах воєнного стану список значно звужується.
Особи, що визнані обмежено придатними до військової служби, не можуть служити у десантних військах, плавскладі, морській піхоті, у спецспорудах.
Водночас вони придатні до служби у частинах (підрозділах) забезпечення, військових комісаріатах, установах, організаціях, навчальних закладах тощо.
Саме під час проходження медичної комісії вказується, які види служби та воєнні роботи протипоказані людині з обмеженою придатністю. Це залежить і від фізичного стану здоров'я, і від військової спеціальності, займаної посади, віку та роботи військовозобов'язаного.
Отже, якщо почнеться четверта хвиля мобілізації, вас направлять на медкомісію (ВЛК), де повинні будуть видати копію постанови, з переліком тих робіт та видів служби, які вам протипоказані за станом здоров'я.
Як визначають придатність до військової служби
Перед проходженням ВЛК військовозобов'язані мають пройти низку медичних тестів у цивільних медичних закладах, як-от:
- аналіз крові та сечі;
- флюорографію;
- ЕКГ-дослідження;
- визначення групи крові та резус-фактору.
Якщо військовозобов'язаному понад 40 років – до цих процедур додається вимірювання внутрішньоочного тиску та тест на цукор у крові.