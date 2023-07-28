Обмежена придатність до служби: що це означає під час воєнного стану

У разі виклику до військкомату під час загальної мобілізації в Україні, проходження медичного огляду є обов'язковим етапом для військовозобов'язаних. Саме медкомісія вирішує, чи придатна людина до служби в армії.

24 Канал розповідає у яких випадках військовозобов'язаних та призовників можуть віднести до категорії "обмежено придатний до військової служби".

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Придатність під час мобілізації

Після закінчення медичного обстеження під час мобілізації ВЛК виносить щодо військовозобов'язаного одну із таких постанов:

придатний до військової служби.

тимчасово непридатний до військової служби (вказати дату повторного огляду).

обмежено придатний до військової служби.

Що таке обмежено придатний Обмежена придатність у воєнний час – це непридатність у мирний, проте це не означає, що військовозобов'язаний відстрочений від служби в армії. Особи з обмеженою придатністю можуть служити в умовах воєнного стану, тому їх можуть мобілізувати.

У мирний час є доволі широкий список хвороб, які роблять людину непридатною до служби. Однак, в умовах воєнного стану список значно звужується.

Особи, що визнані обмежено придатними до військової служби, не можуть служити у десантних військах, плавскладі, морській піхоті, у спецспорудах.

Водночас вони придатні до служби у частинах (підрозділах) забезпечення, військових комісаріатах, установах, організаціях, навчальних закладах тощо.

Тобто вас не можуть направити в бойову частину на передову, але можуть мобілізувати і залишити, наприклад, проходити службу при військкоматі.

Саме під час проходження медичної комісії вказується, які види служби та воєнні роботи протипоказані людині з обмеженою придатністю. Це залежить і від фізичного стану здоров'я, і від військової спеціальності, займаної посади, віку та роботи військовозобов'язаного.

Отже, якщо почнеться четверта хвиля мобілізації, вас направлять на медкомісію (ВЛК), де повинні будуть видати копію постанови, з переліком тих робіт та видів служби, які вам протипоказані за станом здоров'я.

Як визначають придатність до військової служби

Перед проходженням ВЛК військовозобов'язані мають пройти низку медичних тестів у цивільних медичних закладах, як-от:

аналіз крові та сечі;

флюорографію;

ЕКГ-дослідження;

визначення групи крові та резус-фактору.

Якщо військовозобов'язаному понад 40 років – до цих процедур додається вимірювання внутрішньоочного тиску та тест на цукор у крові.

Зауважте, після отримання постанови ВЛК і непогодження з її висновком, необхідно звернутися до органів ВЛК (обласного або центрального рівня) і пояснити причину звернення. Також додати копію довідки ВЛК (дійсна протягом 6 місяців із дня отримання), де описано захворювання, та подати документи про непогодження з постановою: обстеження, висновки лікарів, виписки з карток тощо.