Обмеження для невакцинованих: в Укрзалізниці розповіли про нові правила
Джерело:24 канал
В Укрзалізниці розповіли про нові карантинні обмеження для поїздок, які будуть діяти з 21 жовтня. Провідники тепер перевірятимуть наявність сертифікату про вакцинацію або результату тесту.
Обмеження стосуються тільки міжобласного сполучення. Для приміських маршрутів правила залишаються незмінними.
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Як тепер відбуватиметься посадка
Тепер, крім квитка та паспорта, провідники перевірятимуть при посадці ще й документ про вакцинацію. У жовтій зоні достатньо "жовтого" сертифікату, тобто однієї дози щеплення, у червоній – повинен бути повний курс вакцинації.
Якщо сертифікату про вакцинацію немає, достатньо мати негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тест на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години.
Для неповнолітніх пасажирів наявність документів не вимагають.Зверніть увагу! За ситуацією спостерігатимуть правоохоронці. Поліцейські контролюватимуть перевірку документів провідниками та перевізниками.
Якщо нема ні сертифікату, ні тесту?
У випадку відсутності будь-якого з вищезазначених документів, провідник або стюард мають право не допустити пасажира до поїздки.
Тоді повернення грошей за придбані білети здійснюватимуть згідно з правилами перевезень.
Мета нових обмежень
Головний санітарний лікар України Ігор Кузін пояснив, що уряд робитиме все можливе для перешкоджання поширенню коронавірусу. Нові правила діятимуть не тільки у залізничному сполученні, а й для автобусних міжобласних поїздок.
Наголосили, що люди під час поїздок люди перебувають у транспорті протягом декількох годин. Через погану вентиляцію або її відсутність можна інфікуватись коронавірусом.