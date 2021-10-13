Обмеження для невакцинованих: в Укрзалізниці розповіли про нові правила

В Укрзалізниці розповіли про нові карантинні обмеження для поїздок, які будуть діяти з 21 жовтня. Провідники тепер перевірятимуть наявність сертифікату про вакцинацію або результату тесту.

Обмеження стосуються тільки міжобласного сполучення. Для приміських маршрутів правила залишаються незмінними.

До теми Які документи тепер потрібні для міжобласних поїздок: перелік від МОЗ

Як тепер відбуватиметься посадка

Тепер, крім квитка та паспорта, провідники перевірятимуть при посадці ще й документ про вакцинацію. У жовтій зоні достатньо "жовтого" сертифікату, тобто однієї дози щеплення, у червоній – повинен бути повний курс вакцинації.

Якщо сертифікату про вакцинацію немає, достатньо мати негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тест на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години.

Для неповнолітніх пасажирів наявність документів не вимагають.

Якщо нема ні сертифікату, ні тесту?

За ситуацією спостерігатимуть правоохоронці. Поліцейські контролюватимуть перевірку документів провідниками та перевізниками.

У випадку відсутності будь-якого з вищезазначених документів, провідник або стюард мають право не допустити пасажира до поїздки.

Тоді повернення грошей за придбані білети здійснюватимуть згідно з правилами перевезень.

Мета нових обмежень

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін пояснив, що уряд робитиме все можливе для перешкоджання поширенню коронавірусу. Нові правила діятимуть не тільки у залізничному сполученні, а й для автобусних міжобласних поїздок.

Наголосили, що люди під час поїздок люди перебувають у транспорті протягом декількох годин. Через погану вентиляцію або її відсутність можна інфікуватись коронавірусом.