Путін вперше прокоментував обмеження інтернету в Росії: про що свідчать ці слова

На тлі падіння свого рейтингу, Путін вперше визнав проблеми з відключенням інтернету в Росії. Він обґрунтував їх проблемами з безпекою.

Не обійшлося і без згадок про Україну. Подробиці заяви російського диктатора розповідає ISW.

Дивіться також У Росії вже б'ють на сполох: ексспівробітник СБУ розкрив, яку серйозну проблему спричинила війна

Що заявив Путін про обмеження інтернету?

Президент Росії мав зустріч з власним урядом, але перед цим послухав доповідь з поточних питань, в якій йшлося про обмеження мобільного інтернету. Путін розповів, що росіяни, які живуть у великих міських центрах, а також в районах, які мають кордон з Україною, зіштовхнулися з урядовими обмеженнями на інтернет під час "терористичних атак". Саме так диктатор назвав українські удари по російській військовій оборонній та нафтовій інфраструктурі, які щодня завдають країні-окупанту все більшої шкоди.

Він виправдовувався тим, що Росія мусить приділяти пріоритетну увагу захисту власного населення, особливо цивільного. Російська влада вже давно намагається використати українські атаки безпілотниками та ракетами по законних цілях на території країни-агресора, щоб відключити мобільний інтернет.

Це негативно позначається на повсякденному житті росіян, позбавляючи їх можливості користуватися такими послугами, як оплата транспорту чи розрахунок карткою з телефону. Путін сказав російському уряду внести до "білого списку" деякі послуги, які мають працювати під час відключень.

Чому Путін заговорив про відключення?

Це перший випадок, коли диктатор публічно визнав обмеження мобільного інтернету. До того часу, серед російських чиновників, про це говорив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков в середині березня 2026 року.

Аналітики з ISW пов'язують визнання Путіним впливу цих відключень на життя росіян, які все частіше несуть тягар війни в Україні, з падінням рейтингів схвалення, які останні місяці зменшуються.

Також певні послаблення можуть бути компромісом на тлі все більшого зростання контролю владою інформаційного простору росіян.

Зверніть увагу! Попри те, що це вже позначається навіть на роботі бізнесу в центрі Москви, справжня мета російської влади та пропаганди полягає у відмежуванні країни від зовнішнього світу. Про це в розмові з 24 Каналом розповіла журналістка та психологиня Лариса Волошина. Вона зазначила, що ізоляція інформаційного простору дозволить Володимиру Путіну безперешкодно говорити про нібито "великі успіхи" російської армії на фронті.

Що відомо про останні російські новини?