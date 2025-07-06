Обмеження проти громадян Росії: опубліковані нові санкційні списки України

Президент України в новому пакеті санкції ввів обмеження проти 60 юридичних та 73 фізичних осіб. Усі вони – громадяни Росії. До списку зокрема потрапив бізнесмен і проросійський молдовський політик-утікач Ілан Шор.

Про це пише 24 Канал з посиланням на рішення РНБО "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів".

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Ухвалені санкції проти низки громадян Росії

Володимир Зеленський видав указ про застосування персональних санкцій. Рішення спрямоване на зупинку російських фінансових схем, включаючи й криптовалютні транзакції.

Застосувати персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи вирішили щодо низки фізичних осіб та юридичних осіб.

Реалізувати Указ повинен Кабінет Міністрів та Служба безпеки України.

Так щодо 73 громадян Росії застосовані такі обмеження:

тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами;

заборона на виведення капіталів за межі України;

зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;

заборона участі у приватизації, оренді державного майна;

відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в'їзду на територію України;

заборона на набуття у власність земельних ділянок.

До списку потрапив проросійський олігарх, який має громадянство Молдови Ілан Шор. Він був депутатом Республіки, але у 2023 році його позбавили мандату. Політик співпрацює з Росією та створив політичний блок "Перемога", який поширює антиєвропейську позицію та засуджує вступ України до ЄС.

Також під санкції потрапили 60 російських компаній. Через них Росія проводила кілька мільярдів доларів, декілька з них йшли для потреб російської військової промисловості. Після введення перших санкцій, коли були обмежені звичні фінансові шляхи, компанії переходили на криптовалютні розрахунки. Нинішні обмеження передбачають і блокування віртуальних рахунків.