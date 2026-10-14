Як обмеження роботи Starlink вдарить по Україні: генерал-лейтенант сказав, що станеться

Обмеження швидкості Starlink створить проблеми для Сил оборони України. На додачу до цього виникла також незрозуміла ситуація з розвідувальними даними.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та засновник благодійного фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко. За його словами, Україні потрібно знайти шляхи порозуміння зі Сполученими Штатами. І, можливо, зовсім скоро ситуація дещо виправиться.

Як обмеження Starlink та проблеми з розвідданими вдарять по Україні?

Як наголосив Романенко, без американських розвідувальних даних фактично не вдалося вчасно попередити про удар ракетами С-300 / С-400. Попри це, наразі надходять повідомлення, що обмін розвідданими триває. А затримки сталися через погодні умови. Окрім цього, американські розвіддані важливі для атак на території Росії.

Сили оборони України також багато в чому покладаються на американські Starlink. Насамперед ідеться про зв'язок на фронті.

Згадайте, як росіянам відключили Starlink. У них почалися проблеми на тактичному рівні та на рівні управління. Окупанти не мали змоги коригувати свої маршрути через зв'язок з командуванням,

– зазначив Романенко.

Як обмеження роботи Starlink вплине на Україну: дивіться відео 24 Каналу

На його думку, зараз важливо обережно взаємодіяти з американцями та все ж спробувати домовитися з Трампом. Головне – виграти час та дочекатися виборів до Конгресу, які пройдуть вже 3 листопада.

Потрібно зіграти в гру з Трампом. Можемо почати розбиратися та домовлятися, по чому не бити; які саме об'єкти належать до НПЗ. Тобто вести переговори. Повільно просуваємося, а там вже й вибори 3 листопада будуть,

– підкреслив Романенко.

Додамо, радник з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов наголосив, що обмеження роботи Starlink може ускладнити знищення саме реактивних безпілотників. Дрони-перехоплювачі якраз працюють на цій системі.