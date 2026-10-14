Обмеження роботи Starlink не стало несподіванкою для ЗСУ, – військовий

Ситуація з обмеженням роботи Starlink не стала абсолютною несподіванкою для Сил оборони України. Військові були готові до такого перебігу подій, зважаючи на загострення відносин зі Сполученими Штатами.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів підполковник, начальник відділу міжнародного військового співробітництва Командування Сил ТрО Тарас Березовець. За його словами, зараз варто обійтися без емоційних коментарів. Послуги, які SpaceX надає Силам оборони, оплачує Польща. Там цілком можуть виставити юридичні претензії щодо послуг, які були своєчасно оплачені, але надані неналежним чином.

Що відбувається із розвідданими?

Як наголосив Березовець, в ситуації з розвідувальними даними важливо не опиратися на неперевірену та емоційну інформацію. Наразі обмін такими даними триває.

Ще раз повторю. На сьогодні жодних підстав говорити про те, що обмін розвідданими припинився, немає. Він продовжується в попередніх обсягах. Ця інформація, як і раніше, використовується в інтересах Сил оборони,

– зазначив Березовець.

Рішення обмежити роботу Starlink не стало несподіванкою для військових: дивіться відео 24 Каналу

Нові рішення адміністрації Трампа щодо України пов'язані з ударами по російських НПЗ. Причина тут досить банальна – вже зовсім скоро в Сполучених Штатах відбудуться вибори до Конгресу. Трамп хоче зберегти прихильність та отримати більше голосів від тих верств американського населення, які найбільше постраждали від високих цін на дизель.

Що нам потрібно робити в цій ситуації? Зберігати голову холодною. Максимально утриматися від гострих коментарів. Адже в підсумку все це нам може не допомогти, а зіграти проти нас,

– сказав Березовець.

Додамо, очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський вже відреагував на обмеження роботи Starlink для українських військових та звернувся до Ілона Маска. Раніше між ними вже виникала суперечка через одну із заяв Маска про війну в Україні.