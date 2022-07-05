"Це вб'є економіку" та "хаос": українці обурилися через правила виїзду для військовозобов'язаних

Генштаб 5 липня заявив про обмеження на пересування регіонами України для військовозобов'язаних. Це швидко викликало реакцію суспільства.

Усього за годину під дописом Генерального штабу Збройних Сил України у фейсбуці назбиралося понад 2,4 тисячі коментарів. Українці "збунтувалися" проти такого рішення, пише 24 канал.

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Головне про обмеження для військовозобов'язаних

Згідно з інформацією Генштабу, щоб перетнути адміністративні межі, тобто області, військовозобов'язаним потрібно отримати спеціальний дозвіл від територіального центру комплектування та соціальної підтримки, тобто військкомату. При цьому діятиме такий дозвіл лише 30 днів.

Водночас переміщення осіб, які систематично перетинають адміністративні межі у зв'язку зі службовою чи особистою необхідністю будуть ще унормовувати.

У Генштабі наголосили, що таке рішення схвалили, щоб впорядкувати облік переміщених осіб. Однак допис викликав хвилю обурення, адже роз'яснень до нього немає.

Реакція українців на допис Генштабу

"Що це за рабство і совок? Вмикайте трошки розум і думайте про негативні наслідки для всього: для економіки, для волонтерства, для евакуації чоловіками своїх дітей та дружин з міст, які в зоні бойових дій, для ефективної роботи військкоматів, які будуть паралізовані чергами. Я вже не кажу про те, яка корупція розквітне при видачі дозволів";

"Роз'ясніть із прикладами, будь ласка, не до кінця зрозуміло";

"Це якесь "врєдітельство". Сподіваюся, реакція суспільства помітна, коментарі читаються і роз'ясненнями все повернуть, як було";

"Це вб'є економіку. Люди збирають на "Байрактари", працюють де можуть, а уряд просто закриває їх у містах. А гуманітарку хто возити буде? А з сім'єю чоловік не буде бачитись?";

"Тобто відвести в інше місто чоловік свою сім'ю вже не може? Дякуємо, чудова новина, особливо для жителів окупованих територій, або тих, що під загрозою окупації".

Решта коментарів – у тому ж дусі. Українці бідкаються, що тепер не зможуть відвідати літніх батьків, бізнес буде зруйнований тощо. Головною проблемою, за їхніми словами, стануть величезні черги на блокпостах та у військкоматах.

Тому тепер всі чекають на офіційне роз'яснення цього обмеження. Зауважимо, нардеп від "Слуги народу" Олександр Федієнко пообіцяв оприлюднити більше інформації 6 липня.

Нардепи обіцяють унормувати обмеження

Не в захваті від такого рішення Генштабу й народні депутати. Так, "слуга народу" Роксолана Підласа назвала його "дурницею, яка спричинить соціальний вибух і крах економіки". Вона пообіцяла докласти максимальних зусиль, щоб змінити законодавство, яке дозволило запровадити таке обмеження.

Інший "слуга" Роман Грищук заявив, що реалізувати наказ Генштабу у такому вигляді, як зараз, неможливо, тому його слід змінити. Адже обмеження на пересування Україною зупинить і волонтерський рух, і бізнес.

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Як українці жартують через нововведення

Українці – народ веселий. Тому навіть обмеження на пересування змогли перевести у гумор:

"Вжууух... І усі забули про дозвіл на виїзд за кордон!";

"А виходити з дому без дозволу військкомату ще можна? Чи коли ви збираєтесь і це заборонити?";

"Чому люди не падають, якщо Земля кругла? Бо вони прикріплені до військового комісаріату свого району".

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