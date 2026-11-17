Термінали Starshield на окупованих територіях України вже понад тиждень працюють зі штучними обмеженнями. Військовий Олександр Мусієнко попередив, що через перебої зі зв'язком зривається збиття ворожих безпілотників.

Про це військовослужбовець ЗСУ та військовий аналітик Олександр Мусієнко розповів в ефірі 24 Каналу. За його словами, стабільний зв'язок і швидкість критично необхідні українським апаратам для вчасного перехоплення "Шахедів" та інших повітряних цілей уздовж кордону й лінії фронту.

Чому перебої зі зв'язком критичні для ППО

Коли в роботі супутникової системи виникають неполадки чи встановлені ліміти, дрони-перехоплювачі втрачають можливість повноцінно виконувати бойові завдання. У таких умовах основне навантаження з відбиття ворожих атак змушені брати на себе інші компоненти протиповітряної оборони – зенітно-ракетні війська, мобільні вогневі групи та винищувальна авіація.

Особливо прикро те, що проблеми зі Starshield виникли саме в момент, коли українські захисники детально вивчили тактику ворога й налагодили результативні методи ліквідації повітряних цілей.

В той момент, коли була проведена відповідна робота і коефієнт збиття зріс, на превеликий жаль, ми отримали проблеми зі Starshield, що дещо зменшило наші спроможності,

– наголосив аналітик.

Олександр Мусієнко про проблеми зі зв'язком: відео

Як планують розв'язати проблему

На думку експерта, головним важелем впливу для виправлення ситуації залишається максимальний публічний розголос у США та країнах Європи. Відновлення повноцінного функціонування зв'язку для Сил оборони вже обговорюють на рівні американського Конгресу та під час переговорів у форматі "Рамштайн".

Є все ж таки певні межі, про які важливо нагадувати. Це межі – це людські життя невинних людей. Вірю, що цей розголос і робота на різних рівнях зрештою призведуть до того, що робота системи буде відновлена,

– підсумував військовий.

Що ще відомо про перебої у роботі Starshield?

В ефірі також зазначили, що перебої та обмеження у роботі Starshield тривають уже понад тиждень, проте ні Пентагон, ні компанія SpaceX поки не надали вичерпних пояснень щодо ситуації.

Раніше аналітики попередили, що через ліміти швидкості системи росіяни змінили тактику ударів по енергетиці України.

Нагадаємо, що 12 листопада 2026 року українське командування зафіксувало повторне введення лімітів швидкості терміналів Starshield до 161 кілометра на годину на лінії фронту та над окупованими територіями. Через автоматичне обривання зв'язку на такій швидкості українські швидкісні безпілотники втрачають керування та не можуть наздоганяти реактивні російські шахеди на підступах до української інфраструктури.