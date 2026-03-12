Москва повернулася у минуле століття: росіяни скуповують паперові карти, пейджери та рації

У Москві вже тиждень спостерігають проблеми у роботі мобільного зв'язку. Влада Росії тестує систему обмеження інтернету, але бізнесу такі експерименти обходяться у десятки мільйонів доларів.

Про це повідомляють російські РБК, The Moscow Times і The Insider.

У Москві серйозні проблеми зі зв'язком

Понад тиждень, з 3 березня, мешканці Москви скаржаться на проблеми з мобільним зв'язком. Найгірша ситуація в центрі міста та в метро. Згідно з даними моніторингових сервісів, проблеми зачепили всіх операторів "великої четвірки" – МТС, "Білайн", "МегаФон" та Т2.

Водночас росіяни зазначали, що в них працювали сайти з так званого "білого списку".

Такі махінації російської влади не проходять безслідно – бізнес втрачає по 7 мільйонів доларів в день. Найбільше страждають сервіси каршерінгу, кур'єрські служби та підприємства роздрібної торгівлі.

Також припинила роботу незначна частина банкоматів і терміналів – та, яка була підключена до мобільного зв'язку.

Серйозних збитків – до 50% – зазнають заклади харчування, які не мають провідного інтернету – наприклад, мафи.

"Яндекс Таксі" в Москві пропонує замовляти авто за готівку. Така пропозиція в їх додатку з'являється, якщо не вдається завантажити функціонал.

Що кажуть влада та оператори зв'язку?

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що обмеження зв'язку потрібні для убезпечення громадян від українських атак. Він зазначає, що обмеження протривають "так довго, як буде потрібно"

Опозиційні російські ЗМІ припускають, що влада Росії тестує технологію "білих списків", коли обмежень уникають лише окремі онлайн-ресурси.

За даними проєкту "На связи" обмеження мобільного інтернету в Росії застосовані в 62 регіонах, а у 58 з них діють "білі списки"

Нагадаємо, що 20 лютого Путін підписав закон, який зобов'язує операторів зв'язку призупиняти надання послуг абонентам, якщо цього вимагає ФСБ.

Компанія-провайдер інтернет-зв'язку "Ростелеком" прямим текстом повідомляє своїм клієнтам про "заходи безпеки", коли ті намагаються відкрити певні сайти. Водночас "Ростелеком" вказує, що безперебійно працюють:

Сайт "Ростелекому";

Сервіси "Яндекс";

Портал Держпослуг;

Соцмережі "ВКонтакті" та "Однокласники";

Сервіс Mail.ru;

Месенджер Max (альтернатива "Телеграму").

Москвичі переходять на пейджери, рації і паперові карти

З 6 по 10 березня продажі паперових карт – атласів та путівників – у Москві виросли на 48% в порівнянні з попереднім тижнем. Якщо узяти окремо автодорожні карти, то їх попит зріс аж на 170%

Продаж рацій зріс на 27%, пейджерів – на 73%, стаціонарних телефонів – на 25%.

Тим часом московські театри просять москвичів друкувати свої квитки заздалегідь або зберігати їх у пам'яті смартфона.

Водіїв також попередили про можливі збої при оплаті паркування та порадили використовувати функцію постоплати.

