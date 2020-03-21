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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Обмеження руху в Києві не поширюється на особистий транспорт

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      Обмеження руху в Києві не поширюється на особистий транспорт / ua.dorig.net.ua

      У Києві на час карантину вводять обмеження руху транспорту. Однак воно не стосуватиметься людей, які мають особистий транспорт.

      Про особливості карантинних обмежень у столиці розповів мер Києва Віталій Кличко.

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      За його словами, влада не обмежуватиме рух людей, які мають власний транспорт.

      Зазначу, що обмеження проїзду в громадському транспорті не стосується особистого транспорту,
      – сказав Кличко.

      До слова, з 23 березня у Києві громадський транспорт перевозитиме лише тих пасажирів, які їдуть на підприємства, що забезпечують критичні сфери життя Києва. Мова йде про медпрацівників, правоохоронців, рятувальників, тих, хто працює у продуктових крамницях, аптеках та деяких інших категорій.

      Де ще діють обмеження щодо користування громадським транспортом

      • У Чернівцях – місто ввело обмеження першим. Адже саме там зафіксована найбільша кількість заражень коронавірусом. У Чернівцях у громадському транспорті можуть їздити лише спецпрацівники. Вони обов’язково повинні мати перепустку. 
      • З 18 березня повністю припинили міжміське пасажирське залізничне сполучення в усіх регіонах. Крім того, у Києві, Харкові та Дніпрі не працює метро.
      • Припинив курсувати транспорт в Івано-Франківську – з 19 березня, у Луцьку, Ужгороді та Мукачеві – з 20, а з 23 березня у Тернополі. У Вінниці та Львові скасували пільговий проїзд для пенсіонерів. 


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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Віталій Кличко Транспорт Новини Києва Здоров'я Новини України
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