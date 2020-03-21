Обмеження руху в Києві не поширюється на особистий транспорт

У Києві на час карантину вводять обмеження руху транспорту. Однак воно не стосуватиметься людей, які мають особистий транспорт.

Про особливості карантинних обмежень у столиці розповів мер Києва Віталій Кличко.

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За його словами, влада не обмежуватиме рух людей, які мають власний транспорт.

Зазначу, що обмеження проїзду в громадському транспорті не стосується особистого транспорту,

– сказав Кличко.

До слова, з 23 березня у Києві громадський транспорт перевозитиме лише тих пасажирів, які їдуть на підприємства, що забезпечують критичні сфери життя Києва. Мова йде про медпрацівників, правоохоронців, рятувальників, тих, хто працює у продуктових крамницях, аптеках та деяких інших категорій.

Де ще діють обмеження щодо користування громадським транспортом

У Чернівцях – місто ввело обмеження першим. Адже саме там зафіксована найбільша кількість заражень коронавірусом. У Чернівцях у громадському транспорті можуть їздити лише спецпрацівники. Вони обов’язково повинні мати перепустку.

– місто ввело обмеження першим. Адже саме там зафіксована найбільша кількість заражень коронавірусом. У Чернівцях у громадському транспорті можуть їздити лише спецпрацівники. Вони обов’язково повинні мати перепустку. З 18 березня повністю припинили міжміське пасажирське залізничне сполучення в усіх регіонах. Крім того, у Києві , Харкові та Дніпрі не працює метро.

Луцьку, Ужгороді та Мукачеві – з 20, а з 23 березня Вінниці та Львові скасували пільговий проїзд для пенсіонерів. Припинив курсувати транспорт в Івано-Франківську – з 19 березня, у– з 20, а з 23 березня у Тернополі . Утаскасували пільговий проїзд для пенсіонерів.



Як вберегтися від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу