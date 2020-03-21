Обмеження руху в Києві не поширюється на особистий транспорт
У Києві на час карантину вводять обмеження руху транспорту. Однак воно не стосуватиметься людей, які мають особистий транспорт.
Про особливості карантинних обмежень у столиці розповів мер Києва Віталій Кличко.
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За його словами, влада не обмежуватиме рух людей, які мають власний транспорт.
Зазначу, що обмеження проїзду в громадському транспорті не стосується особистого транспорту,
– сказав Кличко.
До слова, з 23 березня у Києві громадський транспорт перевозитиме лише тих пасажирів, які їдуть на підприємства, що забезпечують критичні сфери життя Києва. Мова йде про медпрацівників, правоохоронців, рятувальників, тих, хто працює у продуктових крамницях, аптеках та деяких інших категорій.
Де ще діють обмеження щодо користування громадським транспортом
- У Чернівцях – місто ввело обмеження першим. Адже саме там зафіксована найбільша кількість заражень коронавірусом. У Чернівцях у громадському транспорті можуть їздити лише спецпрацівники. Вони обов’язково повинні мати перепустку.
- З 18 березня повністю припинили міжміське пасажирське залізничне сполучення в усіх регіонах. Крім того, у Києві, Харкові та Дніпрі не працює метро.
- Припинив курсувати транспорт в Івано-Франківську – з 19 березня, у Луцьку, Ужгороді та Мукачеві – з 20, а з 23 березня у Тернополі. У Вінниці та Львові скасували пільговий проїзд для пенсіонерів.