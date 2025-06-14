Я вдома, я вільний, – український військовий емоційно відреагував на звільнення з полону

У суботу, 14 червня, відбувся четвертий за тиждень обмін полоненими військовими. Серед тих, хто повернувся додому, є воїни, які перебували в неволі ще з 2022 року.

Українські захисники не можуть стримати емоцій та радіють поверненню на рідну землю. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на омбудсмана Дмитра Лубінця.

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Як один з військових відреагував на звільнення з полону

У своїх соцмережах омбудсман показав емоційну реакцію українського воїна на визволення з полону.

Я вдома, я вільний, я в Україні. У мене навіть слів немає висловити свої відчуття. Головне, щоб наша Україна жила,

– радісно каже звільнений військовий.

Український воїн емоційно відреагував на звільнення з полону: відео Дмитра Лубінця

Зазначимо, що сьогодні додому повернулися воїни Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.

Значна частина звільнених захисників потрапила в полон під час оборони Маріуполя. Більшість з визволених є офіцерами. Також вдалося звільнити військових, яким ще не виповнилося 25 років. Усі вони воювали на Донецькому, Запорізькому, Луганському, Херсонському, Харківському, Сумському та Курському напрямках.