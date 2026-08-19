"Як сон, навіть не віриться, що я вдома": перша реакція військових після повернення з полону

Україна 19 серпня повернула додому 103 військовополонених. Звільнені військові поділилися емоціями від повернення на рідну землю. Один із них зізнався: "Навіть не віриться, що я вдома".

Відео показав омбудсман Дмитро Лубінець.

Що кажуть полонені про повернення до України?

Щойно військовополонені ступили на рідну землю, їм дали можливість зв'язатися з рідними й близькими. Вони зможуть повноцінно повернутися до попереднього життя після проходження комплексного медичного обстеження й реабілітації.

Усе добре, я вже в Україні,

– не стримуючи емоцій, каже один із військових своєму братові по телефону.

Перші емоції військовополонених вдома: дивіться відео

Лубінець уточнив, що серед звільнених 99% становлять військовослужбовці солдатського та сержантського складу. Вік повернених – від 26 до 59 років.

Двоє захисників напередодні зустріли свій день народження – їм виповнилося 34 та 45 років. Серед повернених також є поранені та тяжкохворі військові.

Додому вдалося повернути тих, хто брав участь у боях на Луганському, Донецькому, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпропетровському та Сумському напрямках. За словами Лубінця, серед них також є захисники Маріуполя. Це воїни із ЗСУ, Військово-Морських Сил, ТрО, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби.

Після тривалого перебування в ізоляції держава забезпечить звільненим необхідну підтримку для повернення до повноцінного життя в суспільстві.

"Пам'ятаємо про кожного й кожну, хто досі залишається в неволі. Робимо все можливе, щоб забрати всіх наших людей додому", – написав Володимир Зеленський.