Навіть це скопіювали: у Росії почали "тепло зустрічати" звільнених військовополонених

Останні обміни військовополоненими показали, що російська сторона намагається копіювати те, як зустрічають звільнених українців. Раніше окупантів удома ніхто не вітав.

Про це в понеділок, 16 червня, розповіли в проєкті "Хочу жити", передає 24 Канал. Там порівняли відео з обмінів.

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Як зустрічають росіян після полону

Раніше на кордоні росіян "по-тихому" пересаджували з одного автобуса в інший і везли на фільтрацію. Минулого року це почали фільмувати на камеру, пізніше "для картинки" приєдналася так звана омбудсмен Тетяна Москалькова.

Тепер у Росії "дозріли" до того, аби видати звільненим співвітчизникам прапори, як це заведено в Україні.

Однак якщо в українців на всіх відео непідробні емоції радості від повернення додому, як у полонених, так і в тих, хто їх зустрічає, то в росіян це виглядає незграбно і нещиро. Немов їх змушують це робити з-під палки,

– пишуть у "Хочу жити".

Там звернули увагу на "награність" навіть у простих коротких відео, де полонені за командою імітують радість.

Порівняння зустрічей військовополонених: дивіться відео

Вони не дарма вже одягнені в нову військову форму – далі на них чекає відправлення в казарму, де з ними довгі тижні розмовлятимуть фсбшники,

– йдеться в повідомленні.

Деякі з росіян не отримають ні відпустки, ні реабілітації, не побачать рідних, натомість їх знову відправлять на війну.

Нагадаємо, під час останніх репатріаційних заходів Росія передала Україні тіла своїх військових, змішані з тілами українських. За словами очільника МВС Ігоря Клименка, противник міг зробити це навмисно, щоб збільшити кількість переданих тіл та завантажити роботою експертів.