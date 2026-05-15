Чотири роки в російській неволі: під час обміну з полону повернулися 20 бійців "Азову"

У п'ятницю, 15 травня, Україна та Росія провели перший етап масштабного обміну полоненими. Цього разу з ворожої неволі вдалося повернути 20 бійців "Азову".

Про це повідомив командир 1 корпусу НГУ "Азов" Денис "Редіс" Прокопенко.

Кого вдалося повернути з полону?

15 травня розпочався перший етап обміну полоненими у форматі "1000 на 1000".

За словами Дениса Прокопенка, в цей день на рідну землю повернулись 20 бійців 1 корпусу НГУ "Азов", з яких 19 були оборонцями Маріуполя.

"Редіс" зазначив, що військові провели у російському полоні чотири роки, і тепер нарешті змогли зустрітися з рідними, які весь цей час боролися за їхнє повернення та чекали цього дня.

Вітаю побратимів вдома, в Україні. Дякую за стійкість, мужність та силу, які ви щодня проявляли в надважких обставинах, під цілодобовим тиском нелюдської російської системи, котрій не вдалося перемогти вас,

– написав він.

Окремо Прокопенко висловив вдячність президенту України за увагу до питання обміну полоненими, українським військовим, які поповнюють обмінний фонд, а також представникам МВС, СБУ, ГУР, "Асоціації родин захисників Азовсталі" та країнам, які сприяють переговорному процесу.

Нагадаємо, в рамках обміну полоненими додому повернулися 205 воїнів, серед яких військові ЗСУ, ТрО, Нацгвардії та Держприкордонслужби. Відомо також, що 95% повернутих військових потрапили у полон ще в 2022 році – йдеться про 193 захисника з 205.

Як розповів Дмитро Лубінець, багато звільнених українців повертаються з неволі з серйозними травмами, підірваним здоров’ям та важкими психологічними наслідками. Попереду на них чекає реабілітація, відновлення документів і банківських карток.

За словами омбудсмена, додому повернулися переважно військові рядового та сержантського складу, але також є офіцери й капітани.

Що відомо про "азовців" у полоні?

11 квітня Денис "Редіс" Прокопенко також повідомляв про повернення щонайменше 12 азовців у рамках тодішнього обміну. За його словами, ці захисники перебували у неволі понад 4 роки.

24 квітня також відбувся обмін полоненими. Тоді з неволі вдалося повернути 193 українських військовослужбовців, які захищали нашу країну на Луганському, Донецькому, Харківському, Запорізькому, а також Курському напрямках. Однак жодної офіційної інформації стосовно повернення "азовців" тоді не було.

Після обміну заступник командира бригади "Азов" Національної гвардії України Святослав "Калина" Паламар прокоментував ситуацію та розкритикував заклики не говорити публічно про полонених оборонців Маріуполя. За його словами, твердження про те, що розголос нібито шкодить обмінам є безпідставними і навпаки ускладнюють ситуацію.

Паламар наголосив, що, попри радість від кожного обміну військовополоненими, суспільство не повинне забувати про відповідальність перед захисниками.

Варто зазначити, що Росія дійсно нерідко навмисно затягує або ускладнює процес обміну полонених військових "Азову", створюючи додаткові штучні перепони. Через це їхнє повернення додому залишається одним із найскладніших напрямків.