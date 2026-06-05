Плакали від щастя та співали гімн: емоційні фото та відео з нового обміну полоненими

У п’ятницю, 5 червня, Україна провела 75-й обмін полоненими. Додому повернулися 185 наших військовослужбовців. Зокрема, це захисники Маріуполя, "Азовсталі" та різних напрямків фронту, які перебували в полоні з 2022 року.

Один зі звільнених військових розповів 24 Каналу, що щодня вони чекали на обмін. За його словами, тільки надія допомагала їм триматися.

До теми З російського полону повернулися 185 українців

"Була радість за хлопців. Тепер вже вдома. Не віриться. Кожен день, кожен обмін чекали цього. Дуже шкода хлопців, які залишилися там. Вони зараз у таких умовах", – сказав він.

Кадри з обміну полоненими 5 червня / фото 24 Каналу

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що серед звільнених з полону – військовослужбовці ЗСУ, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Вони мають звання рядових, сержантів та офіцерів. Зокрема, у переліку є бійці, які захищали нашу країну в Маріуполі, на "Азовсталі".

Повернення полонених з російського полону: дивіться відео

Відомо, що бійці воювали на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському напрямках. Деякі з них перебували в російському полоні з 2022 року.

Додому повернулися захисники, які перебували в російському полоні: дивіться відео

Вік звільнених українських захисників коливається від 27 до 62 років. Їхнє повернення стало можливим у межах чергового етапу обміну між Україною та Росією.