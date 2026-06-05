Відбувся черговий обмін: з полону повернувся учасник повітряного мосту до "Азовсталі"

У п'ятницю, 5 червня, відбувся черговий обмін військовополоненими. З російської неволі повернулось 186 бійців.

Про це інформує Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

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Кого повернули під час обміну полоненими 5 червня?

Сьогодні в рамках 75-го обміну військовополоненими на батьківщину повернулось 186 захисників України.

Додому повернулись представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, Сил територіальної оборони, Сил спеціальних операцій та Військової служби правопорядку. Також серед них – бійці Національної гвардії України та Державної прикордонної служби.

У Коордштабі повідомили, що переважна більшість звільнених захисників потрапила до полону у 2022 році, а частина – під час оборони Маріуполя.

Зауважимо, що серед звільнених бійців є учасник унікальної вертолітної операції – повітряного мосту до Азовсталі.

Які деталі унікальної вертолітної операції?

Повітряний міст до "Азовсталі" – це справді унікальна за складністю та ризиком рятувальна операція Головного управління розвідки Міноборони України. Вона відбулась навесні 2022 року.

Протягом декількох місяці українські пілоти на гелікоптерах Мі-8 долали систему російської протиповітряної оборони, аби доставляти допомогу війську на "Азовсталі", підтримувати оточений гарнізон та евакуйовувати важкопоранених захисників.

Загалом у межах операції було здійснено 7 успішних вильотів й задіяно 16 бортів.

Водночас під час виконання цього бойового завдання було втрачено три українські вертольоти.