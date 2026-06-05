Неможливо стримати сльози: як на Чернігівщині зустрічали звільнених із полону

Жителі громади на Чернігівщині регулярно, за будь-якої погоди, виходять на дорогу, щоб зустрічати українських військових, які повертаються з полону. Вони розгортають прапори, щоб продемонструвати бійцям свою безмежну підтримку і вдячність.

Учасники акцій наголосили 24 Каналу, що прагнуть, щоб їхні акції побачили росіяни, аби продемонструвати їм незламність українського духу.

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Як українці зустрічають військових з полону?

Важливо! Командир Денис Прокопенко повідомив, що в межах обміну 5 червня в Україну повернулися 33 військовослужбовці 1-го корпусу НГУ "Азов", серед яких лише двоє безпосередніх захисників Маріуполя. Ситуація з визволенням оборонців міста залишається критичною, адже понад 700 бійців бригади "Азов" уже п'ятий рік перебувають в російській неволі.

Учасниця акції Ілона, батько якої служить на Запорізькому напрямку, розповіла, що намагається завжди приєднуватися до зустрічі. Робить це, бо вважає, що це обов'язок кожного цивільного українця зустрічати своїх захисників.

Жінка каже, що про приїзд полонених дізнається з власних джерел, жартує, що "розвідка працює". Місцеві мешканці кидають свої справи та попри погоду виходять до траси, щоб помахати рукою військовим. Люди розділяються на дві локації та розгортають прапори.

У жодній країні світу такого немає, щоб отак зустрічали своїх хлопців. І ми хочемо їм показати, що вони в нас найкращі, і що ми їх чекаємо, любимо і вони завжди з нами. І це не тільки свято їхніх сімей і родичів, це свято всієї України. Так що, будь ласка, показуйте всім це, де можна. В Америці та в Росії. Хай вороги дивляться, і щоб їх жаба задавила,

– сказав учасник акції Юрій.

Що ще відомо про бійців, яких звільнили з полону 5 червня?

У п'ятницю, 5 червня, відбувся черговий обмін полоненими, у результаті якого з російського полону вдалося визволити 185 українських військовослужбовців та одного цивільного громадянина. Як повідомив президент Зеленський, серед звільнених – рядові, сержанти й офіцери ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужби.

Вони тримали оборону в Маріуполі та на заводі "Азовсталь", а також брали участь у бойових діях на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському напрямках. Багато з них перебували в неволі ще з 2022 року.