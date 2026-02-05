"Привілейовані" кадирівці і в'язні, які знову підуть на фронт: кого віддали Росії у межах обміну
- 5 лютого Україна повернула 157 захисників, а Росії передали 157 в'язнів і кадирівців.
- Росія вимагає повернути переважно "бойові одиниці", а важкопоранених, хворих та іноземців ігнорує.
Після кількох зривів Україна змогла переконати Росію провести обмін полоненими. 5 лютого додому повернулися 157 українських захисників.
А тим часом до Росії поїхали 157 в'язнів і кадирівців. П'ятеро окупантів передали у межах санітарного обміну. Про це повідомили у проєкті "Хочу жити".
Дивіться також Зі сльозами на очах заспівали гімн: щемливі кадри з першого в цьому році обміну полоненими
Кого Росія вимагає повернути, а хто її абсолютно не цікавить?
Традиційно, міністерство оборони Росії повертає лише окремі категорії військовополонених. Країна-терористка вимагала повернути тих, хто у полоні не пробув й року.
Під час обміну 5 лютого до Росії повернули:
- 80% росіян,
- 13% чеченців,
- лише 7% представників інших національностей "багатонаціональної країни".
75% обміняних – це в'язні, які підписали контракт із місць позбавлення волі.
У "Хочу жити" пояснюють, що це найбезправніша категорія російських солдатів. Якщо мобілізованих після полону ще можуть відпустити на тиждень додому, то в'язнів у частину повертають негайно, щоб вони до кінця відпрацювали свій контракт.
"Не виключено, що вже у березні хтось із сьогодні обміняних знову здасться в полон – як це зробили обмінені влітку зеки Дмитро Іванов та Сактаагай Шагаа", – пишуть у проєкті.
Окрім тих, кого легко знову відправити на фронт, Росія вимагає назад представників привілейованої касти російської армії – кадирівців з "Ахмата", які після обміну опиняться у тилових районах.
Важко уявити, скільки обмінів зірвано через те, що російська сторона відмовлялася забирати звичайних солдатів, вимагаючи замість них кадирівців. Цей обмін не став винятком і десятки бойовиків "Ахмата" вирушають додому,
– зазначили у "Хочу жити".
Важкопоранені та хворі, іноземці, військовополонені з так званих "ДНР" і "ЛНР", а також ті, хто перебуває в полоні тривалий час, російське міноборони практично не цікавлять.
Тож обміну "всіх на всіх" Росії не треба – головне повернути "бойові одиниці".
Що кажуть звільнені окупанти: дивіться відео
Хто з українських воїнів повернувся додому?
Серед тих, хто 5 лютого повернувся додому, є військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-морських сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, Повітряних сил, а також Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Це солдати, сержанти та офіцери.
Окрім того, із захисниками повернулися цивільні.
Більшість звільнених, а саме 139 осіб, в полоні були ще з 2022 року.
Особливістю цього обміну є те, що вдалося повернути додому незаконно засуджених українців.