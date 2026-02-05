"Привілейовані" кадирівці і в'язні, які знову підуть на фронт: кого віддали Росії у межах обміну

Після кількох зривів Україна змогла переконати Росію провести обмін полоненими. 5 лютого додому повернулися 157 українських захисників.

А тим часом до Росії поїхали 157 в'язнів і кадирівців. П'ятеро окупантів передали у межах санітарного обміну. Про це повідомили у проєкті "Хочу жити".

Кого Росія вимагає повернути, а хто її абсолютно не цікавить?

Традиційно, міністерство оборони Росії повертає лише окремі категорії військовополонених. Країна-терористка вимагала повернути тих, хто у полоні не пробув й року.

Під час обміну 5 лютого до Росії повернули:

80% росіян,

13% чеченців,

лише 7% представників інших національностей "багатонаціональної країни".

75% обміняних – це в'язні, які підписали контракт із місць позбавлення волі.

У "Хочу жити" пояснюють, що це найбезправніша категорія російських солдатів. Якщо мобілізованих після полону ще можуть відпустити на тиждень додому, то в'язнів у частину повертають негайно, щоб вони до кінця відпрацювали свій контракт.

"Не виключено, що вже у березні хтось із сьогодні обміняних знову здасться в полон – як це зробили обмінені влітку зеки Дмитро Іванов та Сактаагай Шагаа", – пишуть у проєкті.

Окрім тих, кого легко знову відправити на фронт, Росія вимагає назад представників привілейованої касти російської армії – кадирівців з "Ахмата", які після обміну опиняться у тилових районах.

Важко уявити, скільки обмінів зірвано через те, що російська сторона відмовлялася забирати звичайних солдатів, вимагаючи замість них кадирівців. Цей обмін не став винятком і десятки бойовиків "Ахмата" вирушають додому,

– зазначили у "Хочу жити".

Важкопоранені та хворі, іноземці, військовополонені з так званих "ДНР" і "ЛНР", а також ті, хто перебуває в полоні тривалий час, російське міноборони практично не цікавлять.

Тож обміну "всіх на всіх" Росії не треба – головне повернути "бойові одиниці".

Хто з українських воїнів повернувся додому?