Серед звільнених з полону є військовослужбовці "Азову", – Лубінець

15 травня почалася перша частина 74-го обміну полоненими "1000 на 1000". Додому повернулися 205 українців.

Серед звільнених є військовослужбовці "Азову". Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

Хто повернувся додому з російського полону?

Додому повертаються військові ЗСУ, зокрема ТрО, НГУ, ДПСУ.

Цей обмін особливий тим, що 95% повернутих сьогодні потрапили у полон ще у 2022 році. Йдеться про 193 захисники з 205.

Це велика частина оборонців Маріуполя, зокрема "Азовсталі".

Вдалося повернути також воїна, який був засуджений у Росії та помилуваний.

Багато звільнених українців повертаються із серйозними травмами, підірваним здоров'ям та важкими психологічними наслідками. Є ті захисники, яких евакуювали з "Азовсталі" пораненими. Попереду на всіх чекає реабілітація, відновлення документів і банківських карток,

– повідомив Лубінець.

Варто зазначити, що серед додому повертається переважно рядовий та сержантський склад, але є також офіцери та капітани. Усі вони були підтверджені у полоні через Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Наймолодшому звільненому – 21 рік, найстаршому – 62 роки. Двоє захисників 15 травня святкують день народження: їм 40 та 36 років.

Ще 21 воїн мав або зовсім скоро матиме день народження у травні.

Як зазначив Лубінець, обмін став можливим завдяки роботі перемовної групи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, до складу якої входять представники різних державних органів.

За кожною такою подією стоять місяці очікування, боротьби та невідомості. Російський полон для багатьох українців став місцем жорстоких випробувань, нелюдських умов утримання, психологічного та фізичного тиску. Саме тому повернення наших людей – це не просто подія, а надзвичайно важливий гуманітарний процес і спільна перемога всієї держави!

– зазначив Лубінець.

Обміну сприяли США та ОАЕ.

Нагадаємо, що на початку травня в Україну повернули тіла 375 українців, яких бачили живими у полоні. Підполковник Михайло Янголенко розповідав у інтерв'ю 24 Каналу про жахи російського полону. Військовий ділився спогадами, як полонених передали військовій поліції, завантажили у звичайні вантажівки, закинули туди, як картоплю, і перевезли через кордон. Під час транспортування когось били шокером, а когось палкою по голові.

Що відомо про обміни полоненими?

Масштабний обмін полоненими "1000 на 1000" затягувався Росією. Україна виконала усі домовленості, але країна-терористка маніпулювала та звинувачувала саме Київ у затримці, заявляв уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в етері телемарафону 13 травня.

Цей обмін у Кремлі погодилися провести як умову на "перемир’я" 9, 10 та 11 травня.

В ексклюзивній колонці для 24 Каналу Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії Україні вдалось повернути на батьківщину понад 6 тисяч людей. З них понад 400 – цивільні. Лише за 2025 рік було звільнено понад 2000 людей.

Варто зазначити, що нещодавно Тетяна Москалькова, яка займалася обмінами, залишила посаду уповноваженого з прав людини в Росії після закінчення максимального терміну перебування на цьому пості. Новим омбудсменом призначена Яна Лантратова від "Справедливої Росії". Вона вже встигла отримати підозру від СБУ у 2024 році.

