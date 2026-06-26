Україна повернула додому 160 захисників: Лубінець назвав особливість цього обміну

Україна провела черговий обмін полоненими, повернувши додому 160 своїх громадян. Майже всі звільнені потрапили в російський полон ще у 2022 році та провели в неволі понад чотири роки.

Про це розповів Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

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В чому особливість нового обміну полоненими?

Україна повернула з російського полону 160 своїх громадян. Додому повернулися військовослужбовці Збройних сил України, Територіальної оборони, Державної прикордонної служби, Національної гвардії, Державної спеціальної служби транспорту та Української військово-медичної академії. Серед звільнених є й бійці полку "Азов", зокрема офіцерського складу.

Особливістю цього обміну стало те, що майже 99% звільнених українців потрапили в полон ще у 2022 році. У російській полоні вони провели понад чотири роки, перебуваючи у вкрай складних умовах утримання.

До України повернулися військові різних підрозділів – мотопіхотних, штурмових, повітрянодесантних, аеромобільних, стрілецьких, артилерійських, авіаційних військ і морської піхоти. Ще однією особливістю обміну стало повернення значної кількості старшого офіцерського складу. Загалом вдалося звільнити 58 офіцерів.

Також удома сім Захисників, які відсвяткують день народження в червні, а двоє з них мали свято два дні тому,

– додав Лубінець.

Найстаршому зі звільнених – 66 років, наймолодшому – 26. Цікаво, що у списку звільнених налічується 21 людина з однаковими прізвищами – це двоє або троє однофамільців.

Додому з російського полону повернулися 160 захисників: дивіться відео

Нагадаємо, 5 червня Україна провела 75-й обмін полоненими з Росією, повернувши додому 185 військових і одного цивільного. Серед звільнених – бійці ЗСУ, Нацгвардії та ДПСУ, зокрема захисники Маріуполя й "Азовсталі", деякі з яких перебували в полоні ще з 2022 року. Наймолодшому звільненому – 26 років, найстаршому – 62.

Звільнені захисники обороняли країну на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському, а також Курському напрямках.