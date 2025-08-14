Між Україною та Росією 14 серпня відбувся новий обмін полоненими. У мережі з'явилося відео, як син нарешті дочекався свого тата, який повернувся з ворожої неволі.

Як син уперше обійняв тата після обміну?

Журналісти зняли момент, як після обміну один із полонених нарешті зміг побачити свого синочка. Рідні вперше за довгий час змогли обійнятися.

Тату, татусю!

– кричав син, не змігши стримати сльози після повернення найріднішої людини додому.

Окрім того, тато поцілував свого сина у щічку. Теплі моменти тривали недовго, бо наші полонені мусили їхати на обстеження після повернення на батьківщину, щоб зафіксувати, у якому стані вони прибули після ворожого полону.

До слова, Україна 14 серпня змогла повернути з російської неволі ще 84 своїх громадян. Серед них були 51 цивільний та 33 військових.

Найстаршому звільненому полоненому було 74 роки. А наймолодшому – 26. Серед повернутих бійців були також представники маріупольського гарнізону та захисники "Азовсталі".