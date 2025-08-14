Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

Як Україна повернула цивільних з полону?

Андрій Юсов розповів, що підготовка саме цього обміну полоненими тривала довго і була складною.

Безумовно, і у ворога є якесь своє бачення і певні точки, на які треба тиснути. Українська переговорна група використовувала всі інструменти, в тому числі міжнародне посередництво для того, щоб досягти цього результату,

– пояснив представник ГУР.

Він наголосив, що цього разу з полону вдалося повернути не всіх, хто знаходилися в російській неволі. За словами Юсова, робота продовжується і результат обов'язково буде.

Але сьогодні вчителька молодших класів, підприємці, які були незаконно затримані, безумовно, добровольці та захисники, які знаходилися в російському полоні. Кожна з цих історій – це історія гідності й людської боротьби за власну країну і свободу. Такі обміни будуть тривати,

– підсумував Андрій Юсов.

Нагадаємо, в ході обміну 14 серпня з ворожого полону вдалося визволити 33 військових та 51 цивільного українця. За словами Володимира Зеленського, серед звільнених цивільних є й ті, хто утримувався росіянами ще з 2014, 2016 та 2017 років.