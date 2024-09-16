Втратили до 40 кілограмів: моторошні кадри українських воїнів після російського полону

На вихідних Україна провела 57-й обмін полоненими. Додому повернулися 152 українці, серед них були цивільні, а також уперше за два роки звільнені були азовці.

Фотографи Влада і Костянтин Ліберови показали, який вигляд мають захисники після місяців та років полону у країні-агресорці.

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Українців у полоні морять голодом і катують

Звільнені з полону українські військові / Фото Ліберови для Getty Images

На цих фотографіях ви бачите українських військових, які кілька днів тому повернулися з російського полону після понад двох років ув’язнення. Це ті, хто погодився сфотографуватися,

– йдеться у дописі Ліберових.

Ці світлини – яскравий доказ того, що країна-агресорка порушує Женевську конвенцію і тримає наших полонених у нелюдських умовах.

Росія катує, знущається, морить голодом тих, хто просто захищав свої домівки,

– наголосили фотожурналісти.

Вони підкреслили, що Росія свідомо не пускає міжнародні комісії до своїх таборів для військовополонених, аби приховати докази порушень Женевської конвенції.

Поки російські військові в українському полоні перебувають під наглядом медиків, покращують своє здоров'я і набирають вагу завдяки збалансованому харчуванню, "українці повертаються додому абсолютно виснаженими і легшими на 20, 30, навіть 40 кілограмів".

До слова, журналісти показали реакцію звільнених з полону військових на бої у Курській області.