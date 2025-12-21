Укр Рус
21 грудня, 00:55
"Критично залежні від США": Буданов назвав наслідки у разі припинення розвідданих від Вашингтона

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Україна критично залежить від США в питаннях супутникової розвідки, особливо в радіолокаційній та оптичній зйомці.
  • Припинення обміну розвідданими з Вашингтоном може знизити доступ до радіолокаційних даних на приблизно 46%.

Україна критично залежна від Сполучених Штатів у питанні обміну розвідувальною інформацією, ідеться, зокрема, про щонайменше 2 ключових напрями.

Таку інформацію повідомив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на LB.

Що сказав Буданов про розвіддані?

Україна залежить від США у сфері супутникової розвідки, зокрема радіолокаційної та оптичної зйомки. Ідеться про безплатний доступ у рамках допомоги та дані, які отримують за комерційними контрактами.

Кирило Буданов пояснив, що у разі припинення першого втрати по оптичній зйомці сягнули б близько 15 – 17%, що не є критичним. Але скорочення доступу до радіолокаційних даних становило б приблизно 46%.

Критично буде, якщо вони ухвалять політичне рішення і заблокують контракти. Отоді ми падаємо майже до нуля. За цим фактором ми критично залежні. Друге, в чому ми залежні – це раннє оповіщення про балістичну загрозу. Усе. Інше в нас наше, 
– пояснив начальник ГУР МО.

Яку ще інформацію він повідомив?

  • За його словами, у Кремлі переглянули свої стратегічні наміри щодо відкритої агресії. Європа обговорює загрозу прямого військового наступу з боку Росії, а країни Балтії можуть опинитися під ризиком окупації.

  • Крім вищезгаданого, він назвав "наглухо програну медійну кампанію" мобілізації головною помилкою України під час війни, але вважає, що українці самі вплинули на процес мобілізації – через амбіції та необдумані дії.