"Критично залежні від США": Буданов назвав наслідки у разі припинення розвідданих від Вашингтона

Україна критично залежна від Сполучених Штатів у питанні обміну розвідувальною інформацією, ідеться, зокрема, про щонайменше 2 ключових напрями.

Таку інформацію повідомив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на LB.

Дивіться також Життя "до війни" не буде, – ексрозвідник сказав, до чого мають готуватися українці

Що сказав Буданов про розвіддані?

Україна залежить від США у сфері супутникової розвідки, зокрема радіолокаційної та оптичної зйомки. Ідеться про безплатний доступ у рамках допомоги та дані, які отримують за комерційними контрактами.

Кирило Буданов пояснив, що у разі припинення першого втрати по оптичній зйомці сягнули б близько 15 – 17%, що не є критичним. Але скорочення доступу до радіолокаційних даних становило б приблизно 46%.

Критично буде, якщо вони ухвалять політичне рішення і заблокують контракти. Отоді ми падаємо майже до нуля. За цим фактором ми критично залежні. Друге, в чому ми залежні – це раннє оповіщення про балістичну загрозу. Усе. Інше в нас наше,

– пояснив начальник ГУР МО.

Яку ще інформацію він повідомив?