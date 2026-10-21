США відновили передачу розвідданих Україні, але Starlink обмежено, – Зеленський

США відновили передачу Україні розвідувальних даних, зокрема щодо запусків російської балістики. Водночас системи зв'язку Starlink і Starshield все ще працюють з обмеженнями.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів в етері Fox News.

Перемовини зі США

Зеленський заявив, що відновлення обміну розвідданими відбулося після його переговорів із держсекретарем США Марком Рубіо 19 жовтня. Зокрема, українські підрозділи знову знають про запуски російської балістики.

Для нас це було критично важливо. Було дуже небезпечно не отримувати завчасних попереджень про балістичні атаки з боку Росії. Тепер це працює,

– запевнив глава держави.

Попри це Starlink і Starshield працюють у Силах оборони України з лімітами. За словами Зеленського, Рубіо пообіцяв надалі працювати над розв'язанням цього питання.

У ЄС обурені обмеженнями Starlink

Як передає "Інтерфакс-Україна", у Брюсселі розкритикували обмеження з боку SpaceX для України. Речник Європейської комісії з питань оборони, технологій та космосу Тома Реньє наголосив, що корпорація порушує домовленості.

Останні повідомлення про те, що Starlink обмежив надання своїх послуг в Україні, викликають глибоке занепокоєння і суперечать попереднім домовленостям компанії щодо надання цих послуг. SpaceX має терміново відновити повноцінне надання послуг в Україні, адже країні критично необхідний зв'язок як для підтримання контакту між військовими та цивільним населенням, так і для керування безпілотниками, що використовуються для захисту території,

– закликав Тома Реньє.

Речник відомства також заявив, що бойові дії наочно продемонстрували залежність безпеки Європи від космічних технологій.

У цій сфері Європа має діяти активніше – це нагальна потреба для нас самих. Саме тому ми активно працюємо над розгортанням і розвитком системи Iris² ("Айріс-скверд") – угруповання, що складатиметься з понад 300 супутників,

– додав Реньє.

Представник Єврокомісії пояснив, що проєкт покликаний створити захищений супутниковий зв'язок для цивільних і військових потреб. "Ми, безумовно, повною мірою залучимо до цього проєкту Україну", – запевнив Реньє.

Нагадаємо, у середині жовтня США обмежили роботу терміналів Starshield під час руху зі швидкістю понад 160 кілометрів на годину. Ліміт завадив, зокрема, роботі українських дронів-перехоплювачів проти російських повітряних цілей.



